Ребров знайшов заміну Зінченка та іншим травмованим у збірній України

Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Збірна України підходить до стартового матчу відбору на ЧС 2026 проти Швеції з відчутними кадровими втратами. Сергій Ребров підтвердив, що команда не зможе розраховувати на кількох ключових гравців.

Проблема не обмежилася втратою травмованих Зінченка та Довбика, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Футбол 360".

Реклама

Читайте також:

У четвер, 26 березня, збірна України проведе півфінал плей-офф кваліфікації Кубка Світу проти Швеції. Команда Сергія Реброва підходить до гри далеко не в оптимальному складі.

Сергій Ребров розмірковує про проблеми команди. Фото: скриншот YouTube

Головний тренер Сергій Ребров підтвердив, що відразу чотири важливих футболісти не зможуть допомогти національній команді. Через дискваліфікацію зустріч пропустять Юхим Конопля та Руслан Маліновський, а Артем Довбик та Олександр Зінченко вибули на тривалий термін після травм і операцій.

Хто замінить лідерів у збірній України

Тренерський штаб продовжує оцінювати кандидатів на проблемні позиції. Ребров особисто відвідував матчі української Прем'єр ліги під час зимових зборів, щоб переглянути потенційних новачків. Також він відзначив високу конкуренцію в середній лінії і повідомив, що в заявці на березневі матчі може з'явитися нове ім'я.

"Зінченка немає, Довбика немає. Маліновський та Конопля дискваліфіковані. Це не вперше, перед кожною грою таке трапляється, потрібно виходити із ситуації. У нас є конкуренція на кожну позицію, будемо викликати тих, хто заслуговує", — заявив Ребров.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України пояснив відсутність у національній команді Володимира Бражка.

Дівчина одного з молодих лідерів "Динамо" практично роздяглася на відомому закордонному курорті

Ваша пробна версія Premium закінчилася