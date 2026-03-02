Відео
Ребров розповів про втрати збірної України перед Швецією

Ребров розповів про втрати збірної України перед Швецією

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 12:02
Ребров знайшов заміну Зінченка та іншим травмованим у збірній України
Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Збірна України підходить до стартового матчу відбору на ЧС 2026 проти Швеції з відчутними кадровими втратами. Сергій Ребров підтвердив, що команда не зможе розраховувати на кількох ключових гравців.

Проблема не обмежилася втратою травмованих Зінченка та Довбика, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Футбол 360".

Читайте також:

У четвер, 26 березня, збірна України проведе півфінал плей-офф кваліфікації Кубка Світу проти Швеції. Команда Сергія Реброва підходить до гри далеко не в оптимальному складі.

Сергей Ребров
Сергій Ребров розмірковує про проблеми команди. Фото: скриншот YouTube

Головний тренер Сергій Ребров підтвердив, що відразу чотири важливих футболісти не зможуть допомогти національній команді. Через дискваліфікацію зустріч пропустять Юхим Конопля та Руслан Маліновський, а Артем Довбик та Олександр Зінченко вибули на тривалий термін після травм і операцій.

Хто замінить лідерів у збірній України

Тренерський штаб продовжує оцінювати кандидатів на проблемні позиції. Ребров особисто відвідував матчі української Прем'єр ліги під час зимових зборів, щоб переглянути потенційних новачків. Також він відзначив високу конкуренцію в середній лінії і повідомив, що в заявці на березневі матчі може з'явитися нове ім'я.

"Зінченка немає, Довбика немає. Маліновський та Конопля дискваліфіковані. Це не вперше, перед кожною грою таке трапляється, потрібно виходити із ситуації. У нас є конкуренція на кожну позицію, будемо викликати тих, хто заслуговує", — заявив Ребров.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України пояснив відсутність у національній команді Володимира Бражка.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Руслан Маліновський ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
