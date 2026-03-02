Видео
Україна
Видео

Ребров оценил шансы сборной Украины победить в плей-офф ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 12:02
Сборная Украины сыграет без четырех лидеров против Швеции
Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Сборная Украины столкнулась с серьезными кадровыми проблемами перед первым поединком отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Сергей Ребров подтвердил отсутствие ряда важных футболистов. 

Проблема не ограничилась потерей травмированных Зинченко и Довбика, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Футбол 360". 

В четверг, 26 марта, сборная Украины проведет полуфинал плей-офф квалификации Кубка Мира против Швеции. Команда Сергея Реброва подходит к игре далеко не в оптимальном составе. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров рассужает о проблемах команды. Фото: скриншот YouTube

Главный тренер Сергей Ребров подтвердил, что сразу четыре важных футболиста не смогут помочь национальной команде. Из за дисквалификации встречу пропустят Ефим Конопля и Руслан Малиновский, а Артем Довбик и Александр Зинченко выбыли на длительный срок после травм и операций.

Кто заменит лидеров в сборной Украины

Тренерский штаб продолжает оценивать кандидатов на проблемные позиции. Ребров лично посещал матчи украинской Премьер лиги во время зимних сборов, чтобы просмотреть потенциальных новичков. Также он отметил высокую конкуренцию в средней линии и сообщил, что в заявке на мартовские матчи может появиться новое имя.

"Зинченко нет, Довбика нет. Малиновский и Конопля дисквалифицированы. Это не впервые, перед каждой игрой такое случается, нужно выходить из ситуации. У нас есть конкуренция на каждую позицию, будем вызывать тех, кто заслуживает", — заявил Ребров.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины объяснил отсутствие в национальной команде Владимира Бражко. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
