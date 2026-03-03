Усик удивил ответом на вопрос о планах стать президентом

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу Александр Усик снова заставил говорить о себе всю Украину. На этот раз повод оказался не связанным со спортом.

Александр Усик допустил вероятность начала политической карьеры в интервью телеведущему и шоумену Андрею Беднякову, сообщает портал Новини.LIVE.

Украинский боксер дал подробное интервью бывшему ведущему шоу "Орел и Решка". Непринужденный разговор двух звезд быстро собрал большое количество просмотров в интернете, а отдельные тезисы из него продолжают разбирать на цитаты.

Усик и политика

Говоря о планах на будущее, чемпион мира по боксу заявил, что еще несколько лет собирается заниматься любимым делом. После этого Александр может заняться политикой. На шутку Беднякова о том, что Усик может стать мэром Конотопа, боксер ответил: "Я ниже президента не собираюсь никуда идти".

Афиша боя Усика и Верхувена. Фото: instagram.com/usykaa/

Реальные планы Усика

На прошлой неделе было официально объявлено о том, что украинский чемпион сразится в ринге с 36-летним кикбоксером из Нидерландов Рико Верхувеном. Поединок состоится 23 мая 2026 года в Египте возле пирамид Гизы. На кону окажется чемпионский пояс WBC.

