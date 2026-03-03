Відео
Україна
Головна Спорт Президентські амбіції Усика — що сказав чемпіон світу

Президентські амбіції Усика — що сказав чемпіон світу

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 09:29
Що Усик насправді сказав про плани у політиці — пряма цитата
Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик знову опинився в центрі уваги всієї країни. Цього разу причиною стала подія, що не має стосунку до рингу чи спорту.

Олександр Усик припустив ймовірність початку політичної кар'єри в інтерв'ю телеведучому і шоумену Андрію Беднякову, повідомляє портал Новини.LIVE.

Український боксер дав докладне інтерв'ю колишньому ведучому шоу "Орел та Решка". Невимушена розмова двох зірок швидко зібрала велику кількість переглядів в інтернеті, а окремі тези з неї продовжують розбирати на цитати.

Усик і політика

Говорячи про плани на майбутнє, чемпіон світу з боксу заявив, що ще кілька років збирається займатися улюбленою справою. Після цього Олександр може зайнятися політикою. На жарт Беднякова про те, що Усик може стати мером Конотопа, боксер відповів: "Я нижче президента не збираюся нікуди йти".

Александр Усик
Афіша бою Усика та Верхувена. Фото: instagram.com/usykaa/

Реальні плани Усика

Минулого тижня було офіційно оголошено про те, що український чемпіон битиметься в рингу з 36-річним кікбоксером із Нідерландів Ріко Верхувеном. Поєдинок відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті біля пірамід Гізи. На кону опиниться чемпіонський пояс WBC.

Нагадаємо, збірна України з футболу готується до важливого матчу проти Швеції, а головний тренер Сергій Ребров розповів про конкуренцію в команді.

Крім цього наставник "синьо-жовтих" може запросити на збори молоду зірку київського "Динамо" Матвія Пономаренка.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
