Україна
Усик прокоментував поїздки спортсменів до Росії

Усик прокоментував поїздки спортсменів до Росії

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 13:01
Усик назвав ціну поїздок до Росії та статусу легенди
Олександр Усик готується до нового бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Відомий український боксер Олександр Усик висловився щодо спортсменів, які погоджуються заробляти кошти в Росії. Водночас не є таємницею, що РФ систематично запрошує до себе відомих представників світового спорту. 

Деякі легендарні футболісти погоджуються на поїздку до Москви, і Олександр Усик в інтерв'ю Андрію Беднякову пояснив, чому не тримає на них зла, повідомляє портал Новини.LIVE.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився думкою про колишніх футболістів, які після початку повномасштабної війни відвідували Росію. Український спортсмен згадав участь у благодійному футбольному матчі в Португалії. Метою зустрічі був збір коштів для підтримки нужденних, зокрема постраждалих від війни в Україні. Під час заходу, за словами Усика, обговорювалася тема візитів окремих гравців до сусідньої країни.

Александр Усик
Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Особиста позиція Усика

Боксер зазначив, що для нього принципово важливо публічно заявляти про свою країну і виходити з українським прапором на міжнародні події. Водночас він підкреслив, що не вважає за потрібне відмовлятися від участі в благодійних ініціативах через дії інших людей.

"Якщо хтось їде туди за гроші, це моя особиста думка, такі люди просто роблять це за гроші. Ти розумієш, яка його ціна, якщо він погоджується на таке. А ось коли людина діє з переконань, це вже зовсім інша історія", — розповів Усик.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав причину відсутності в команді Володимира Бражка.

Дівчина зірки київського "Динамо" вирушила на престижний курорт та показала кадри дуже відвертої фотосесії.

спорт футбол Олександр Усик бокс війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
