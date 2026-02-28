Усик розповів про емоційну розмову з Двейном Джонсоном

Бас Руттен, Олександр Усик, Двейн Джонсон, Емілі Блант, Бенні Сафді, Марк Керр та Раян Бейдер на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Чемпіон світу з бксу в надважкій вазі Олександр Усик розповів про розмову з голлівудським актором Двейном "Скелею" Джонсоном щодо життя в Україні під час війни. Український боксер пояснив, чому не змінює місце проживання.

Про це передає портал Новини.LIVE з посиланням на слова усика на YouTube-каналі Андрія Бєднякова.

Чому Усик повернувся до Києва після початку вторгнення

За словами Усика, Джонсон поцікавився, чому спортсмен продовжує жити у Києві, маючи можливість перебратися в іншу країну. Боксер відповів, що для нього це питання принципу та відповідальності перед родиною.

Усик зазначив, що на момент початку повномасштабного вторгнення перебував у Лондоні, однак уже 25 лютого о шостій ранку повернувся додому. Він підкреслив, що раніше вже був змушений залишити Крим і вдруге покидати дім не планує.

Боксер наголосив, що його рішення пов’язане з вірою в країну, Збройні сили України та людей.

"Слухай, момент такий, що для мене ця країна дуже важлива як для людини. І з моїми великими можливостями це не означає, що якщо я зміню місце свого проживання, то буде мені краще. В мене там діти, в мене там дружина", — сказав Усик.

Під час розмови він також розповів Джонсону про друзів, які зникли безвісти на війні, та про підтримку, яку надає українському війську.

У підсумку, за словами Усика, актор підтримав його позицію та обійняв після емоційної розмови.

