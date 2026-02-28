Видео
Україна
Усик рассказал Дуэйну Джонсону, почему не покинет Украину

Усик рассказал Дуэйну Джонсону, почему не покинет Украину

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 23:59
Усик рассказал о разговоре со Скалой о войне и Украине
Бас Руттен, Александр Усик, Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Бенни Сафди, Марк Керр и Райан Бейдер на Международном кинофестивале в Торонто. Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Александр Усик поделился деталями диалога с Двейном Джонсоном о жизни в Киеве во время войны. Боксер рассказал, почему не рассматривает переезд в другую страну.

Об этом передает портал Новини.LIVE со ссылкой на слова Усика на YouTube-канале Андрея Беднякова.

По словам Усика, Джонсон поинтересовался, почему спортсмен продолжает жить в Киеве, имея возможность перебраться в другую страну. Боксер ответил, что для него это вопрос принципа и ответственности перед семьей.

Усик отметил, что на момент начала полномасштабного вторжения находился в Лондоне, однако уже 25 февраля в шесть утра вернулся домой. Он подчеркнул, что ранее уже был вынужден покинуть Крым и второй раз покидать дом не планирует.

Боксер подчеркнул, что его решение связано с верой в страну, Вооруженные силы Украины и людей.

"Слушай, момент такой, что для меня эта страна очень важна как для человека. И с моими большими возможностями это не значит, что если я сменю место своего проживания, то будет мне лучше. У меня там дети, у меня там жена", — сказал Усик.

Во время разговора он также рассказал Джонсону о друзьях, которые пропали без вести на войне, и о поддержке, которую оказывает украинской армии.

В итоге, по словам Усика, актер поддержал его позицию и обнял после эмоционального разговора.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
