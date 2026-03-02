Усик ответил, будет ли бить спортсменов, которые ездили в Россию

Александр Усик готовится к новому бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Известный украинский боксер Александр Усик поделился мнением о спортсменах, которые не видят проблем в зарабатывании денег в России. Не секрет, что РФ регулярно приглашает к себе звезд мирового спорта.

Некоторые легендарные футболисты соглашаются на поездку в Москву, и Александр Усик в интервью Андрею Беднякову объяснил, почему не держит на них зла, сообщает портал Новини.LIVE.

Чемпион мира по боксу Александр Усик поделился мнением о бывших футболистах, которые после начала полномасштабной войны посещали Россию. Украинский спортсмен вспомнил участие в благотворительном футбольном матче в Португалии. Целью встречи был сбор средств для поддержки нуждающихся, в том числе пострадавших от войны в Украине. Во время мероприятия, по словам Усика, обсуждалась тема визитов отдельных игроков в соседнюю страну.

Личная позиция Усика

Боксер отметил, что для него принципиально важно публично заявлять о своей стране и выходить с украинским флагом на международные события. При этом он подчеркнул, что не считает нужным отказываться от участия в благотворительных инициативах из за действий других людей.

"Если кто то едет туда за деньги, это мое личное мнение, такие люди просто делают это за деньги. Ты понимаешь, какова его цена, если он соглашается на такое. А вот когда человек действует из убеждений, это уже совсем другая история", — рассказал Усик.

