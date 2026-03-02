Видео
Главная Спорт Усик не осуждает футболистов за заработок в РФ — о чем речь

Усик не осуждает футболистов за заработок в РФ — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 13:01
Усик ответил, будет ли бить спортсменов, которые ездили в Россию
Александр Усик готовится к новому бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Известный украинский боксер Александр Усик поделился мнением о спортсменах, которые не видят проблем в зарабатывании денег в России. Не секрет, что РФ регулярно приглашает к себе звезд мирового спорта. 

Некоторые легендарные футболисты соглашаются на поездку в Москву, и Александр Усик в интервью Андрею Беднякову объяснил, почему не держит на них зла, сообщает портал Новини.LIVE

Чемпион мира по боксу Александр Усик поделился мнением о бывших футболистах, которые после начала полномасштабной войны посещали Россию. Украинский спортсмен вспомнил участие в благотворительном футбольном матче в Португалии. Целью встречи был сбор средств для поддержки нуждающихся, в том числе пострадавших от войны в Украине. Во время мероприятия, по словам Усика, обсуждалась тема визитов отдельных игроков в соседнюю страну. 

Александр Усик
Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Личная позиция Усика

Боксер отметил, что для него принципиально важно публично заявлять о своей стране и выходить с украинским флагом на международные события. При этом он подчеркнул, что не считает нужным отказываться от участия в благотворительных инициативах из за действий других людей.

"Если кто то едет туда за деньги, это мое личное мнение, такие люди просто делают это за деньги. Ты понимаешь, какова его цена, если он соглашается на такое. А вот когда человек действует из убеждений, это уже совсем другая история", — рассказал Усик. 

спорт футбол Александр Усик бокс война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
