Аль-Наср опубликовал фото Роналду после слухов

Появилось фото Роналду на фоне слухов об отъезде из Саудовской Аравии
"Аль-Наср" показал фотографию Криштиану Роналду после публикаций о его возможном выезде из Саудовской Аравии. Сообщения появились на фоне обострения ситуации в регионе.
Реакцию на слухи опубликовала пресс-служба "Аль-Насра", передает портал Новини.LIVE.
Клуб ответил на информационный фон
В соцсети X клуб из Эр-Рияда разместил фотографию нападающего и подписал ее фразой "Дом победы". Таким образом "Аль-Наср" продемонстрировал присутствие капитана команды на фоне слухов о его экстренном отъезде.
Ранее ряд СМИ сообщал, что португалец мог покинуть страну из-за ударов иранских беспилотников по Эр-Рияду. Эти события связывают с напряжением геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
Официальных заявлений об отъезде футболиста клуб не делал. Публикация фактически стала первой реакцией на информацию, появившуюся в медиа.
В нынешнем сезоне Роналду провел 26 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с "Аль-Насром" действует до лета 2027 года. По данным источников, игрок получает в клубе 200 млн долларов в год.
Напомним, звезда мадридского "Реала" получил очень тяжелую травму и пропустит почти год.
Известного украинского футболиста неожиданно мобилизовали.
Читайте Новини.LIVE!