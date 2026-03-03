Видео
Главная Спорт Появилось фото Роналду на фоне слухов об отъезде из Саудовской Аравии

Появилось фото Роналду на фоне слухов об отъезде из Саудовской Аравии

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 20:02
Аль-Наср опубликовал фото Роналду после слухов
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

"Аль-Наср" показал фотографию Криштиану Роналду после публикаций о его возможном выезде из Саудовской Аравии. Сообщения появились на фоне обострения ситуации в регионе.

Реакцию на слухи опубликовала пресс-служба "Аль-Насра", передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Клуб ответил на информационный фон

В соцсети X клуб из Эр-Рияда разместил фотографию нападающего и подписал ее фразой "Дом победы". Таким образом "Аль-Наср" продемонстрировал присутствие капитана команды на фоне слухов о его экстренном отъезде.

Криштиану Роналду
Новое фото Криштиану Роналду. Фото: "Аль-Наср"

Ранее ряд СМИ сообщал, что португалец мог покинуть страну из-за ударов иранских беспилотников по Эр-Рияду. Эти события связывают с напряжением геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Официальных заявлений об отъезде футболиста клуб не делал. Публикация фактически стала первой реакцией на информацию, появившуюся в медиа.

В нынешнем сезоне Роналду провел 26 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с "Аль-Насром" действует до лета 2027 года. По данным источников, игрок получает в клубе 200 млн долларов в год.

Напомним, звезда мадридского "Реала" получил очень тяжелую травму и пропустит почти год.

Известного украинского футболиста неожиданно мобилизовали.

