Роналду спішно покинув Ер-Ріяд після вибухів у регіоні

Кріштіану Роналду перед виходом на поле. Фото: Reuters

Приватний літак Кріштіану Роналду вночі залишив територію Саудівської Аравії. Згідно з інформацією сервісів відстеження польотів, повітряне судно вилетіло з Ер Ріяда на тлі повідомлень про ракетні й безпілотні удари в регіоні.

Кріштіану Роналду вирішив, що його родині загрожує небезпека, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на The Sun.

У ніч на вівторок, 3 березня, було зафіксовано удари по дипломатичних об'єктах, включно з представництвом США в столиці Саудівської Аравії. Також повідомлялося про пошкодження будівлі в Бахрейні. Офіційних коментарів про пасажирів літака не надходило.

Рейс Кріштіану Роналду. Фото: скріншот The Sun

Роналду покинув Саудівську Аравію

Наразі невідомо, чи перебував сам Роналду або члени його сім'ї на борту. Португальський форвард проживає в Ер-Ріяді разом із нареченою Джорджиною Родрігес та дітьми. Представники футболіста не робили заяв щодо вильоту приватного літака.

Кріштіану Роналду перейшов в "Аль-Наср" у грудні 2022 року, підписавши контракт до літа 2025 року, який пізніше був продовжений. Дебютував за клуб у січні 2023 року в чемпіонаті Саудівської Аравії.

У сезоні 2022/23 став найкращим бомбардиром команди. У кампанії 2023/24 виграв з "Аль-Насром" Арабську клубну лігу чемпіонів і став найкращим бомбардиром турніру. Також він встановив рекорд за кількістю голів за один сезон чемпіонату Саудівської Аравії.

