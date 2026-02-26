Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Роналду почав великий футбольний бізнес

Роналду почав великий футбольний бізнес

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 14:40
Роналду став співвласником Альмерії — скільки акцій він купив
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду став співвласником іспанської "Альмерії". Португалець інвестував у клуб, який нині веде боротьбу за повернення до Ла Ліги.

Про це повідомляє Marca, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Криштиану Роналду в матче за Аль-Наср
Кріштіану Роналду та Садіо Мане. Фото: Reuters

Стратегічна інвестиція CR7

Операцію оформлено через CR7 Sports Investments — дочірню компанію холдингу CR7 SA. Фінансові умови сторони не розкривають, однак у публікації зазначено, що йдеться про стратегічну інвестицію з участю у майбутньому управлінні.

Наразі відомо, що португалець купив 25% акцій іспанського клубу, який наразі третій в Сегунді й претендує на підвищення в класі.

Інвестиція означає фактичне повернення Роналду до іспанського футболу — цього разу не як гравця, а як співвласника.

"Давно мав амбіцію зробити внесок у футбол поза межами поля", — заявив Роналду.

Футболіст також наголосив, що бачить потенціал у розвитку першої команди та академії.

Президент клубу Мохамед Аль-Херейджі також підкреслив, що досвід португальця в іспанських лігах є цінним для майбутньої стратегії.

Нагадаємо, дискваліфікований вінгер Михайло Мудрик може повернутися на поле — коли це станеться.

Дружина головного тренера збірної України Сергія Реброва показала яскраву фотосесію.

футбол Кріштіану Роналду Аль-Наср Сегунда Альмерія
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації