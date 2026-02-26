Роналду став співвласником Альмерії — скільки акцій він купив

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду став співвласником іспанської "Альмерії". Португалець інвестував у клуб, який нині веде боротьбу за повернення до Ла Ліги.

Стратегічна інвестиція CR7

Операцію оформлено через CR7 Sports Investments — дочірню компанію холдингу CR7 SA. Фінансові умови сторони не розкривають, однак у публікації зазначено, що йдеться про стратегічну інвестицію з участю у майбутньому управлінні.

Наразі відомо, що португалець купив 25% акцій іспанського клубу, який наразі третій в Сегунді й претендує на підвищення в класі.

Інвестиція означає фактичне повернення Роналду до іспанського футболу — цього разу не як гравця, а як співвласника.

"Давно мав амбіцію зробити внесок у футбол поза межами поля", — заявив Роналду.

Футболіст також наголосив, що бачить потенціал у розвитку першої команди та академії.

Президент клубу Мохамед Аль-Херейджі також підкреслив, що досвід португальця в іспанських лігах є цінним для майбутньої стратегії.

