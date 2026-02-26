Роналду приобрел долю в Альмерии, которая близка к возвращению в Ла Лигу

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Испанская "Альмерия" официально привлекла Криштиану Роналду в число совладельцев. Португалец приобрёл 25% акций клуба.

Стратегическая инвестиция CR7

Сделка оформлена через CR7 Sports Investments — дочернюю компанию холдинга CR7 SA. Финансовые условия стороны не раскрывают, однако в публикации указано, что речь идет о стратегической инвестиции с участием в будущем управлении.

Известно, что португалец купил 25% акций испанского клуба, который сейчас третий в Сегунде и претендует на повышение в классе.

Инвестиция означает фактическое возвращение Роналду в испанский футбол — на этот раз не как игрока, а как совладельца.

"Давно имел амбицию внести вклад в футбол за пределами поля", — заявил Роналду.

Футболист также отметил, что видит потенциал в развитии первой команды и академии.

Президент клуба Мохамед Аль-Херейджи также подчеркнул, что опыт португальца в испанских лигах является ценным для будущей стратегии.

