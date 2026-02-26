Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду стал совладельцем известного европейского клуба

Роналду стал совладельцем известного европейского клуба

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 14:40
Роналду приобрел долю в Альмерии, которая близка к возвращению в Ла Лигу
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Испанская "Альмерия" официально привлекла Криштиану Роналду в число совладельцев. Португалец приобрёл 25% акций клуба.

Об этом сообщает Marca, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Криштиану Роналду в матче за Аль-Наср
Криштиану Роналду и Садио Мане. Фото: Reuters

Стратегическая инвестиция CR7

Сделка оформлена через CR7 Sports Investments — дочернюю компанию холдинга CR7 SA. Финансовые условия стороны не раскрывают, однако в публикации указано, что речь идет о стратегической инвестиции с участием в будущем управлении.

Известно, что португалец купил 25% акций испанского клуба, который сейчас третий в Сегунде и претендует на повышение в классе.

Инвестиция означает фактическое возвращение Роналду в испанский футбол — на этот раз не как игрока, а как совладельца.

"Давно имел амбицию внести вклад в футбол за пределами поля", — заявил Роналду.

Футболист также отметил, что видит потенциал в развитии первой команды и академии.

Президент клуба Мохамед Аль-Херейджи также подчеркнул, что опыт португальца в испанских лигах является ценным для будущей стратегии.

Напомним, дисквалифицированный вингер Михаил Мудрик может вернуться на поле — когда это произойдет.

Супруга главного тренера сборной Украины Сергея Реброва показала яркую фотосессию.

футбол Криштиану Роналду Аль-Наср Сегунда Альмерия
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации