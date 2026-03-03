Криштиану Роналду сбежал из Саудовской Аравии из-за бомбардировок

Криштиану Роналду перед выходом на поле. Фото: Reuters

Частный самолет Криштиану Роналду покинул территорию Саудовской Аравии в ночное время. По данным мониторинговых сервисов, борт вылетел из Эр-Рияда на фоне сообщений о ракетных и дроновых атаках в регионе.

Криштиану Роналду посчитал, что его семье угрожает опасность, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Реклама

Читайте также:

В ночь на вторник, 3 марта, были зафиксированы удары по дипломатическим объектам, включая представительство США в столице Саудовской Аравии. Также сообщалось о повреждении здания в Бахрейне. Официальных комментариев о пассажирах самолета не поступало.

Рейс Криштиану Роналду. Фото: скриншот The Sun

Роналду покинул Саудовскую Аравию

На данный момент неизвестно, находился ли сам Роналду или члены его семьи на борту. Португальский форвард проживает в Эр-Рияде вместе с невестой Джорджиной Родригес и детьми. Представители футболиста не делали заявлений относительно вылета частного самолета.

Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср" в декабре 2022 года, подписав контракт до лета 2025 года, который позже был продлен. Дебютировал за клуб в январе 2023 года в чемпионате Саудовской Аравии.

В сезоне 2022/23 стал лучшим бомбардиром команды. В кампании 2023/24 выиграл с "Аль-Насром" Арабскую клубную лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром турнира. Также он установил рекорд по количеству голов за один сезон чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, молодой украинский футболист подписал контракт с Вооруженными силами и проходит обучение в специальном центре.

Сергей Ребров может вызвать в сборную Украины молодого форварда, который проводит результативный сезон.