Україна
У Роналду возникли проблемы из-за бомбардировки Саудовской Аравии

У Роналду возникли проблемы из-за бомбардировки Саудовской Аравии

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 13:21
Криштиану Роналду сбежал из Саудовской Аравии из-за бомбардировок
Криштиану Роналду перед выходом на поле. Фото: Reuters

Частный самолет Криштиану Роналду покинул территорию Саудовской Аравии в ночное время. По данным мониторинговых сервисов, борт вылетел из Эр-Рияда на фоне сообщений о ракетных и дроновых атаках в регионе. 

Криштиану Роналду посчитал, что его семье угрожает опасность, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Sun

В ночь на вторник, 3 марта, были зафиксированы удары по дипломатическим объектам, включая представительство США в столице Саудовской Аравии. Также сообщалось о повреждении здания в Бахрейне. Официальных комментариев о пассажирах самолета не поступало. 

Рейс Криштиану Роналду
Рейс Криштиану Роналду. Фото: скриншот The Sun

Роналду покинул Саудовскую Аравию

На данный момент неизвестно, находился ли сам Роналду или члены его семьи на борту. Португальский форвард проживает в Эр-Рияде вместе с невестой Джорджиной Родригес и детьми. Представители футболиста не делали заявлений относительно вылета частного самолета.

Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср" в декабре 2022 года, подписав контракт до лета 2025 года, который позже был продлен. Дебютировал за клуб в январе 2023 года в чемпионате Саудовской Аравии.

В сезоне 2022/23 стал лучшим бомбардиром команды. В кампании 2023/24 выиграл с "Аль-Насром" Арабскую клубную лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром турнира. Также он установил рекорд по количеству голов за один сезон чемпионата Саудовской Аравии. 

Напомним, молодой украинский футболист подписал контракт с Вооруженными силами и проходит обучение в специальном центре. 

Сергей Ребров может вызвать в сборную Украины молодого форварда, который проводит результативный сезон. 

спорт футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду Аль-Наср
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
