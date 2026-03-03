Родріго вибув майже на рік та пропустить ЧС-2026

Родріго Гоес в матчі "Реалу". Фото: Reuters

Крайній нападник мадридського "Реала" Родріго Гоес вибув орієнтовно на десять місяців через серйозне ушкодження правого коліна. Бразилець не зможе взяти участь у чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомив паблік Somos 90 на своїй сторінці в соціальній мережі X, передає портал Новини.LIVE.

🚨¡GRAVE LESIÓN DE RODRYGO!🚑🇧🇷



🔸 El atacante brasileño presenta una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha.🚫⚽️



🔹 Se estima que esté ¡10 MESES! de baja, por lo que se perderá lo que resta de temporada y el Mundial. pic.twitter.com/oINSPbs2v5 — Somos 90 (@Somos90fut) March 3, 2026

Розрив зв’язки та меніска

У футболіста діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки та латерального меніска правої ноги. У вівторок, 3 березня, "Реал" офіційно підтвердив травму 25-річного гравця та початок процесу відновлення.

Спершу джерела повідомили, що гравець відновлюватиметься 6-7 місяців, але зазвичай відновлення і підготовка до ігор триває 10 місяців.

Пошкодження Родріго отримав під час матчу 26-го туру Ла Ліги проти "Хетафе", який завершився поразкою мадридців з рахунком 0:1. Попри дискомфорт, вінгер зміг продовжити гру.

Родріго пропустить не лише завершення клубного сезону, а й фінальну частину чемпіонату світу-2026 у складі збірної Бразилії.

