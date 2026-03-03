Відео
Головна Спорт Зірка мадридського Реалу отримав важку травму і вибув на 10 місяців

Зірка мадридського Реалу отримав важку травму і вибув на 10 місяців

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 18:00
Родріго вибув майже на рік та пропустить ЧС-2026
Родріго Гоес в матчі "Реалу". Фото: Reuters

Крайній нападник мадридського "Реала" Родріго Гоес вибув орієнтовно на десять місяців через серйозне ушкодження правого коліна. Бразилець не зможе взяти участь у чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомив паблік Somos 90 на своїй сторінці в соціальній мережі X, передає портал Новини.LIVE.

Розрив зв’язки та меніска

У футболіста діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки та латерального меніска правої ноги. У вівторок, 3 березня, "Реал" офіційно підтвердив травму 25-річного гравця та початок процесу відновлення.

Спершу джерела повідомили, що гравець відновлюватиметься 6-7 місяців, але зазвичай відновлення і підготовка до ігор триває 10 місяців.

Пошкодження Родріго отримав під час матчу 26-го туру Ла Ліги проти "Хетафе", який завершився поразкою мадридців з рахунком 0:1. Попри дискомфорт, вінгер зміг продовжити гру.

Родріго пропустить не лише завершення клубного сезону, а й фінальну частину чемпіонату світу-2026 у складі збірної Бразилії.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
