Травма Мбаппе — скільки пропустить форвард Реала

Кіліан Мбаппе (ліворуч) бореться за м'яч. Фото: Reuters/Vincent West

Наставник мадридського "Реала" Альваро Арбелоа висловився щодо того, чому Кіліан Мбаппе не потрапив до заявки на повторний поєдинок плей-оф Ліги чемпіонів проти "Бенфіки", у якому іспанський клуб здобув перемогу з рахунком 2:1.

Нападник не взяв участі у зустрічі, хоча раніше розглядався як один із можливих варіантів посилення атаки, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "королівського клубу".

Французький форвард покинув одне з останніх тренувань мадридського "Реала" через неприємні відчуття, а після консультації з медичним штабом було ухвалено рішення не ризикувати його станом. У клубі віддали перевагу паузі замість форсування повернення, щоб уникнути ускладнень.

Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: Reuters/Vincent West

Травма Кіліана Мбаппе

Раніше з'являлася інформація про можливий пропуск щонайменше трьох матчів через проблеми з коліном. У "Реалі" підтверджують наявність діагнозу, проте деталі не розкриваються. Альваро Арбелоа підкреслив, що пріоритетом для його тренерського штабу залишається повноцінне відновлення і повернення гравця в оптимальній формі.

"Йому довелося достроково завершити тренування, і в попередні дні він теж відчував дискомфорт. Після заняття ми обговорили ситуацію з медичним штабом і вирішили дати йому час повністю відновитися. У нас є діагноз, але я не вважаю правильним розголошувати медичні деталі. Головне, щоб він повернувся готовим на сто відсотків", — розповів Арбелоа.

