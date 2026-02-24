Мбаппе може не зіграти проти Бенфіки

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Французький форвард Кіліан Мбаппе достроково завершив тренування мадридського "Реала" перед другим матчем плей-оф Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". Його участь у поєдинку наразі під питанням.

Проблеми з коліном перед вирішальною фазою сезону

За інформацією французького видання, обстеження показало, що коліно 27-річного форварда перебуває не в найкращому стані. Частина представників клубу вважає, що гравцю варто дати паузу, щоб уникнути ризику ускладнення перед ключовими матчами. Водночас головний тренер Альваро Арбелоа хотів би розраховувати на нападника у грі з "орлами".

Очікується, що Мбаппе також може пропустити найближчі матчі Ла Ліги проти "Хетафе" та "Сельти". Під питанням і його участь у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у разі виходу "Реала" до наступного раунду.

У цьому сезоні француз провів 33 матчі, у яких забив 38 голів та віддав 5 результативних передач. Його можлива відсутність може суттєво вплинути на атакувальний баланс команди.

