Україна
Мадридський Реал втратив Мбаппе — що відомо

Мадридський Реал втратив Мбаппе — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 23:19
Мбаппе може не зіграти проти Бенфіки
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Французький форвард Кіліан Мбаппе достроково завершив тренування мадридського "Реала" перед другим матчем плей-оф Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". Його участь у поєдинку наразі під питанням.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L’Equipe.

Читайте також:
Килиан Мбаппе во время тренировки Реала
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Проблеми з коліном перед вирішальною фазою сезону

За інформацією французького видання, обстеження показало, що коліно 27-річного форварда перебуває не в найкращому стані. Частина представників клубу вважає, що гравцю варто дати паузу, щоб уникнути ризику ускладнення перед ключовими матчами. Водночас головний тренер Альваро Арбелоа хотів би розраховувати на нападника у грі з "орлами".

Очікується, що Мбаппе також може пропустити найближчі матчі Ла Ліги проти "Хетафе" та "Сельти". Під питанням і його участь у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у разі виходу "Реала" до наступного раунду.

У цьому сезоні француз провів 33 матчі, у яких забив 38 голів та віддав 5 результативних передач. Його можлива відсутність може суттєво вплинути на атакувальний баланс команди.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик дізнався, коли може повернутися на поле.

Глава УАФ Андрій Шевченко назвав кількість футболістів, яких убили росіяни.

футбол Ліга чемпіонів Кіліан Мбаппе Реал Мадрид травма
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
