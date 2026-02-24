Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Мадридский Реал остался без Мбаппе на три недели

Мадридский Реал остался без Мбаппе на три недели

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 23:19
Мбаппе рискует пропустить матч с Бенфикой
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Участие Килиана Мбаппе в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов оказалось под серьезным вопросом. Форвард "Реала" досрочно покинул тренировку и не работал с командой до конца занятия.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

Реклама
Читайте также:
Килиан Мбаппе во время тренировки Реала
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Проблемы с коленом перед решающей фазой сезона

По информации французского издания, обследование показало, что колено 27-летнего форварда находится не в лучшем состоянии. Часть представителей клуба считает, что игроку стоит дать паузу, чтобы избежать риска осложнения перед ключевыми матчами. В то же время главный тренер Альваро Арбелоа хотел бы рассчитывать на нападающего в игре с "орлами".

Ожидается, что Мбаппе также может пропустить ближайшие матчи Ла Лиги против "Хетафе" и "Сельты". Под вопросом и его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в случае выхода "Реала" в следующий раунд.

В этом сезоне француз провел 33 матча, в которых забил 38 голов и отдал 5 результативных передач. Его возможное отсутствие может существенно повлиять на атакующий баланс команды.

Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик узнал, когда может вернуться на поле.

Глава УАФ Андрей Шевченко назвал количество футболистов, которых убили россияне.

футбол Лига чемпионов Килиан Мбаппе Реал Мадрид травма
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации