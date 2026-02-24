Мбаппе рискует пропустить матч с Бенфикой

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Участие Килиана Мбаппе в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов оказалось под серьезным вопросом. Форвард "Реала" досрочно покинул тренировку и не работал с командой до конца занятия.

Проблемы с коленом перед решающей фазой сезона

По информации французского издания, обследование показало, что колено 27-летнего форварда находится не в лучшем состоянии. Часть представителей клуба считает, что игроку стоит дать паузу, чтобы избежать риска осложнения перед ключевыми матчами. В то же время главный тренер Альваро Арбелоа хотел бы рассчитывать на нападающего в игре с "орлами".

Ожидается, что Мбаппе также может пропустить ближайшие матчи Ла Лиги против "Хетафе" и "Сельты". Под вопросом и его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в случае выхода "Реала" в следующий раунд.

В этом сезоне француз провел 33 матча, в которых забил 38 голов и отдал 5 результативных передач. Его возможное отсутствие может существенно повлиять на атакующий баланс команды.

