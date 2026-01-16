Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Реал потерял Мбаппе перед важным матчем

Реал потерял Мбаппе перед важным матчем

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 10:52
Мбаппе принял решение, которое может повлиять на Реал
Килиан Мбаппе на скамейке запасных. Фото: Reuters/Vincent West

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не примет участия в ближайшем матче против "Леванте", который состоится в эти выходные. Решение связано с состоянием здоровья футболиста.

Участие Мбаппе в следующей игре против "Монако" также остается под вопросом, сообщает L’Équipe.

Реклама
Читайте также:

Француз испытывает дискомфорт в колене и не намерен рисковать, предпочитая вернуться на поле только после полного восстановления, даже несмотря на плотный календарь команды. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче с "Барселоной". Фото: Reuters/Vincent West

Причина проблем Мбаппе 

Форвард с самого начала нынешнего сезона зарекомендовал себя в качестве лидера "Реала". Капитан сборной Франции провел 25 матчей в составе "бланкос", забил 29 голов и сделал 4 результативных передачи. 

Выход Мбаппе на матч финала Суперкубка Испании против "Барселоны" был продиктован желанием поддержать главного тренера Хаби Алонсо в непростой момент. Однако после этого нападающий принял решение больше не форсировать возвращение, сосредоточившись на лечении и профилактике рецидива травмы.

В текущем месяце Мбаппе уже пропустил кубковую встречу с "Альбасете", а в финале Суперкубка страны против "Барселоны" появился на поле лишь во втором тайме.  

Напомним, Александр Зинченко вернется из "Ноттингема" в "Арсенал" без гарантий выхода на поле. 

Бывший тренер "Динамо" Александр Шовковский получил неожиданную поддержку после увольнения из команды. 

спорт футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Испанская Ла Лига
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации