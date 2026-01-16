Мбаппе принял решение, которое может повлиять на Реал

Килиан Мбаппе на скамейке запасных. Фото: Reuters/Vincent West

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не примет участия в ближайшем матче против "Леванте", который состоится в эти выходные. Решение связано с состоянием здоровья футболиста.

Участие Мбаппе в следующей игре против "Монако" также остается под вопросом, сообщает L’Équipe.

Реклама

Читайте также:

Француз испытывает дискомфорт в колене и не намерен рисковать, предпочитая вернуться на поле только после полного восстановления, даже несмотря на плотный календарь команды.

Килиан Мбаппе в матче с "Барселоной". Фото: Reuters/Vincent West

Причина проблем Мбаппе

Форвард с самого начала нынешнего сезона зарекомендовал себя в качестве лидера "Реала". Капитан сборной Франции провел 25 матчей в составе "бланкос", забил 29 голов и сделал 4 результативных передачи.

Выход Мбаппе на матч финала Суперкубка Испании против "Барселоны" был продиктован желанием поддержать главного тренера Хаби Алонсо в непростой момент. Однако после этого нападающий принял решение больше не форсировать возвращение, сосредоточившись на лечении и профилактике рецидива травмы.

В текущем месяце Мбаппе уже пропустил кубковую встречу с "Альбасете", а в финале Суперкубка страны против "Барселоны" появился на поле лишь во втором тайме.

Напомним, Александр Зинченко вернется из "Ноттингема" в "Арсенал" без гарантий выхода на поле.

Бывший тренер "Динамо" Александр Шовковский получил неожиданную поддержку после увольнения из команды.