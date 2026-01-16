Мбаппе ухвалив рішення, яке може вплинути на Реал

Реал втратив Мбаппе перед важливим матчем
Нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе не візьме участі в найближчому матчі проти "Леванте", який відбудеться цими вихідними. Рішення пов'язане зі станом здоров'я футболіста.
Участь Мбаппе в наступній грі проти "Монако" також залишається під питанням, повідомляє L'Équipe.
Француз відчуває дискомфорт у коліні й не має наміру ризикувати, вважаючи за краще повернутися на поле тільки після повного відновлення, навіть попри щільний календар команди.
Причина проблем Мбаппе
Форвард із самого початку нинішнього сезону зарекомендував себе як лідер "Реала". Капітан збірної Франції провів 25 матчів у складі "бланкос", забив 29 голів та зробив 4 результативні передачі.
Вихід Мбаппе на матч фіналу Суперкубка Іспанії проти "Барселони" був продиктований бажанням підтримати головного тренера Хабі Алонсо в непростий момент. Однак після цього нападник вирішив більше не форсувати повернення, зосередившись на лікуванні та профілактиці рецидиву травми.
У поточному місяці Мбаппе вже пропустив кубкову зустріч з "Альбасете", а у фіналі Суперкубка країни проти "Барселони" з'явився на полі лише в другому таймі.
