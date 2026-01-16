Відео
Головна Спорт Реал втратив Мбаппе перед важливим матчем

Реал втратив Мбаппе перед важливим матчем

Дата публікації: 16 січня 2026 10:52
Мбаппе ухвалив рішення, яке може вплинути на Реал
Кіліан Мбаппе на лавці запасних. Фото: Reuters/Vincent West

Нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе не візьме участі в найближчому матчі проти "Леванте", який відбудеться цими вихідними. Рішення пов'язане зі станом здоров'я футболіста.

Участь Мбаппе в наступній грі проти "Монако" також залишається під питанням, повідомляє L'Équipe.

Француз відчуває дискомфорт у коліні й не має наміру ризикувати, вважаючи за краще повернутися на поле тільки після повного відновлення, навіть попри щільний календар команди.

Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе в матчі з "Барселоною". Фото: Reuters/Vincent West

Причина проблем Мбаппе

Форвард із самого початку нинішнього сезону зарекомендував себе як лідер "Реала". Капітан збірної Франції провів 25 матчів у складі "бланкос", забив 29 голів та зробив 4 результативні передачі.

Вихід Мбаппе на матч фіналу Суперкубка Іспанії проти "Барселони" був продиктований бажанням підтримати головного тренера Хабі Алонсо в непростий момент. Однак після цього нападник вирішив більше не форсувати повернення, зосередившись на лікуванні та профілактиці рецидиву травми.

У поточному місяці Мбаппе вже пропустив кубкову зустріч з "Альбасете", а у фіналі Суперкубка країни проти "Барселони" з'явився на полі лише в другому таймі.

Нагадаємо, Олександр Зінченко повернеться з "Ноттінгема" в "Арсенал" без гарантій виходу на поле.

Колишній тренер "Динамо" Олександр Шовковський отримав несподівану підтримку після звільнення з команди.

спорт футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
