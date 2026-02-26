Арбелоа сделал заявление о сроках выздоровления Мбаппе

Килиан Мбаппе (слева) борется за мяч. Фото: Reuters/Vincent West

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал отсутствие Килиана Мбаппе в заявке на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики", который завершился победой мадридцев со счетом 2:1.

Нападающий не принял участия во встрече, хотя ранее рассматривался как один из возможных вариантов усиления атаки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "королевского клуба".

Реклама

Читайте также:

Французский форвард покинул одну из последних тренировок мадридского "Реала" из-за неприятных ощущений, а после консультации с медицинским штабом было принято решение не рисковать его состоянием. В клубе предпочли паузу вместо форсирования возвращения, чтобы избежать осложнений.

Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: Reuters/Vincent West

Травма Килиана Мбаппе

Ранее появлялась информация о возможном пропуске как минимум трех матчей из-за проблем с коленом. В "Реале" подтверждают наличие диагноза, однако детали не раскрываются. Альваро Арбелоа подчеркнул, что приоритетом для его тренерского штаба остается полноценное восстановление и возвращение игрока в оптимальной форме.

"Ему пришлось досрочно завершить тренировку, и в предыдущие дни он тоже ощущал дискомфорт. После занятия мы обсудили ситуацию с медицинским штабом и решили дать ему время полностью восстановиться. У нас есть диагноз, но я не считаю правильным разглашать медицинские детали. Главное, чтобы он вернулся готовым на сто процентов", — рассказал Арбелоа.

Напомним, жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва удивила болельщиков новым образом.

Стали известны сроки возвращения на поле Михаила Мудрика, который продолжает отбывать наказание за допинг.