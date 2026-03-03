Родриго не сыграет на ЧМ-2026 из-за тяжелой травмы

Родриго Гоэс в матче "Реала". Фото: Reuters

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии Родриго Гоэс пропустит около десяти месяцев из-за тяжелой травмы колена. Это означает, что футболист не примет участия в чемпионате мира-2026.

Об этом сообщил паблик Somos 90 на своей странице в социальной сети X, передает портал Новини.LIVE.

🚨¡GRAVE LESIÓN DE RODRYGO!🚑🇧🇷



🔸 El atacante brasileño presenta una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha.🚫⚽️



🔹 Se estima que esté ¡10 MESES! de baja, por lo que se perderá lo que resta de temporada y el Mundial. pic.twitter.com/oINSPbs2v5 - Somos 90 (@Somos90fut) 3 марта 2026 года

Разрыв связки и мениска

У футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки и латерального мениска правой ноги. Во вторник, 3 марта, "Реал" официально подтвердил травму 25-летнего игрока и начало процесса восстановления.

Сначала источники сообщили, что игрок будет восстанавливаться 6-7 месяцев, но обычно восстановление и подготовка к играм длится 10 месяцев.

Повреждение Родриго получил во время матча 26-го тура Ла Лиги против "Хетафе", который завершился поражением мадридцев со счетом 0:1. Несмотря на дискомфорт, вингер смог продолжить игру.

Родриго пропустит не только завершение клубного сезона, но и финальную часть чемпионата мира-2026 в составе сборной Бразилии.

