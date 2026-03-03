Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Родриго из мадридского Реала выбыл на 10 месяцев

Родриго из мадридского Реала выбыл на 10 месяцев

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 18:00
Родриго не сыграет на ЧМ-2026 из-за тяжелой травмы
Родриго Гоэс в матче "Реала". Фото: Reuters

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии Родриго Гоэс пропустит около десяти месяцев из-за тяжелой травмы колена. Это означает, что футболист не примет участия в чемпионате мира-2026.

Об этом сообщил паблик Somos 90 на своей странице в социальной сети X, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Разрыв связки и мениска

У футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки и латерального мениска правой ноги. Во вторник, 3 марта, "Реал" официально подтвердил травму 25-летнего игрока и начало процесса восстановления.

Сначала источники сообщили, что игрок будет восстанавливаться 6-7 месяцев, но обычно восстановление и подготовка к играм длится 10 месяцев.

Повреждение Родриго получил во время матча 26-го тура Ла Лиги против "Хетафе", который завершился поражением мадридцев со счетом 0:1. Несмотря на дискомфорт, вингер смог продолжить игру.

Родриго пропустит не только завершение клубного сезона, но и финальную часть чемпионата мира-2026 в составе сборной Бразилии.

Напомним, ранее наставник национальной сборной Украины Сергей Ребров дал неутешительный вывод Владимиру Бражке.

Также Ребров оценил перспективы нападающего "Динамо" Матвея Пономаренко.

футбол Реал Мадрид Испанская Ла Лига травма Родриго (футболист)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации