Левченко отреагировала на второе место на ЧУ — фото

Юлия Левченко. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прокомментировала результат чемпионата Украины по легкой атлетике в помещении. На турнире она заняла второе место, уступив Ярославе Магучих.

После турнира Юлия в социальных сетях опубликовала серию фото, передает портал Новини.LIVE.

Юлия Левченко. Фото: Виктория Ткачук/instagram.com/viktoriiatkachuk_

Публикация Левченко после турнира

После завершения турнира Левченко опубликовала серию фотографий из сектора для прыжков в высоту. На снимках спортсменка запечатлена во время выполнения попыток, а также сразу после завершения выступления.

Автором фото стала украинская легкоатлетка, бегунья с препятствиями Виктория Ткачук. Вместе с фотографиями Левченко оставила мотивационную подпись, в которой поблагодарила Бога.

Юлия Левченко. Фото: Виктория Ткачук/instagram.com/viktoriiatkachuk_

Юлия Левченко. Фото: Виктория Ткачук/instagram.com/viktoriiatkachuk_

Юлия Левченко. Фото: Виктория Ткачук/instagram.com/viktoriiatkachuk_

"Хвала Господу. Во всем, что ты делаешь, прославляй его всем, что имеешь и всем, что ты есть", — написала спортсменка.

Победу на чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении одержала Ярослава Магучих. Левченко по итогам турнира заняла второе место, хотя уступила лишь по количеству попыток.

