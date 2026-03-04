Левченко отреагировала на второе место на ЧУ — фото

Левченко на серии фото показала, как восприняла обидное поражение на ЧУ
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прокомментировала результат чемпионата Украины по легкой атлетике в помещении. На турнире она заняла второе место, уступив Ярославе Магучих.
После турнира Юлия в социальных сетях опубликовала серию фото, передает портал Новини.LIVE.
Публикация Левченко после турнира
После завершения турнира Левченко опубликовала серию фотографий из сектора для прыжков в высоту. На снимках спортсменка запечатлена во время выполнения попыток, а также сразу после завершения выступления.
Автором фото стала украинская легкоатлетка, бегунья с препятствиями Виктория Ткачук. Вместе с фотографиями Левченко оставила мотивационную подпись, в которой поблагодарила Бога.
"Хвала Господу. Во всем, что ты делаешь, прославляй его всем, что имеешь и всем, что ты есть", — написала спортсменка.
Победу на чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении одержала Ярослава Магучих. Левченко по итогам турнира заняла второе место, хотя уступила лишь по количеству попыток.
