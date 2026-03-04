Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Левченко на серии фото показала, как восприняла обидное поражение на ЧУ

Левченко на серии фото показала, как восприняла обидное поражение на ЧУ

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 07:30
Левченко отреагировала на второе место на ЧУ — фото
Юлия Левченко. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прокомментировала результат чемпионата Украины по легкой атлетике в помещении. На турнире она заняла второе место, уступив Ярославе Магучих.

После турнира Юлия в социальных сетях опубликовала серию фото, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: Виктория Ткачук/instagram.com/viktoriiatkachuk_

Публикация Левченко после турнира

После завершения турнира Левченко опубликовала серию фотографий из сектора для прыжков в высоту. На снимках спортсменка запечатлена во время выполнения попыток, а также сразу после завершения выступления.

Автором фото стала украинская легкоатлетка, бегунья с препятствиями Виктория Ткачук. Вместе с фотографиями Левченко оставила мотивационную подпись, в которой поблагодарила Бога.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: Виктория Ткачук/instagram.com/viktoriiatkachuk_
Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: Виктория Ткачук/instagram.com/viktoriiatkachuk_
Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: Виктория Ткачук/instagram.com/viktoriiatkachuk_

"Хвала Господу. Во всем, что ты делаешь, прославляй его всем, что имеешь и всем, что ты есть", — написала спортсменка.

Победу на чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении одержала Ярослава Магучих. Левченко по итогам турнира заняла второе место, хотя уступила лишь по количеству попыток.

Напомним, вингер мадридского "Реала" Родриго из-за травмы выбыл на 10 месяцев.

В "Аль-Насри" показали, находится ли Криштиану Роналду в Саудовской Аравии после атак Ирана.

Виктория Ткачук Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика Чемпионат Украины (легкая атлетика)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации