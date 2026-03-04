Мудрик знову в центрі уваги через можливий судовий позов

Два клуби збираються позиватися до Мудрика — що відомо
Півзахісник національної збірної України Михайло Мудрик планує повернутися до виступів на полі у 2027 році. У Прем’єр-лізі його перехід називають одним із найневдаліших трансферів в історії турніру.
"Челсі" не бачить причин виплачувати "Шахтарю" додаткові бонуси за українця, і це може призвести до скандалу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт журналіста Давида Пастора в соцмережі X.
Лондонський "Челсі" може вступити в судову суперечку з донецьким "Шахтарем" через бонусні виплати, пов'язані з трансфером українського півзахисника Михайла Мудрика. Йдеться про суму близько 25 млн євро.
Судовий позов через Мудрика
В англійському клубі розглядають можливість відмовитися від виплати частини бонусів, передбачених угодою між "Челсі" та "Шахтарем". Рішення може бути пов'язане з невизначеністю навколо подальшого статусу гравця.
Якщо ситуація не проясниться, "Челсі" допускає варіант юридичного розгляду. У такому разі питання про виплати за трансфер Михайла Мудрика може бути вирішене в судовому порядку.
