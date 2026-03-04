Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зірка збірної Ірану Таремі хоче піти до армії — що відомо

Зірка збірної Ірану Таремі хоче піти до армії — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 11:03
Форвард збірної Ірану Таремі закінчить кар'єру та приєднається до армії
Мехді Таремі в Греції. Фото: instagram.com/mehditaremiofficial9/

Форвард грецького "Олімпіакоса" та національної збірної Ірану Мехді Таремі повідомив керівництво клубу про своє рішення залишити команду і повернутися до Ірану.

Футболіст пояснив своє рішення бажанням перебувати в країні в період напруженої ситуації навколо Ірану, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Topskills Sports UK.

Реклама
Читайте також:

Гравець збірної Ірану заявив, що хоче підтримати керівництво армії і бути поруч зі своєю країною в складний момент. Повідомляється, що 33-річний форвард уже звернувся до керівництва клубу з проханням дозволити йому покинути Європу.

Мехди Тареми
Мехді Таремі (праворуч) у збірній Ірану. Фото: Reuters

Хто такий Мехді Таремі

Федерація футболу Ірану намагається переконати нападника не ухвалювати настільки радикальне рішення і продовжити кар'єру в Греції. Однак сам футболіст, як стверджується, залишається твердим у своєму намірі повернутися додому. Таремі заявив, що для нього зараз найважливіша ситуація в Ірані.

"Це той момент, коли моя країна потребує мене найбільше. Я повинен бути поруч", — заявив Таремі.

Мехді вважається одним із найвідоміших іранських футболістів останнього десятиліття. Він зробив собі ім'я виступами в чемпіонаті Португалії за "Порту", де стабільно входив до числа найкращих бомбардирів ліги, вигравав чемпіонат та національні кубки.

Нагадаємо, Юлія Левченко прокоментувала поразку на національному турнірі з легкої атлетики.

У Саудівській Аравії спростували повідомлення про те, що Крітіану Роналду спішно покинув країну.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Збірна Ірану з футболу Олімпіакос Мехді Таремі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації