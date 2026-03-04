Форвард збірної Ірану Таремі закінчить кар'єру та приєднається до армії

Мехді Таремі в Греції. Фото: instagram.com/mehditaremiofficial9/

Форвард грецького "Олімпіакоса" та національної збірної Ірану Мехді Таремі повідомив керівництво клубу про своє рішення залишити команду і повернутися до Ірану.

Футболіст пояснив своє рішення бажанням перебувати в країні в період напруженої ситуації навколо Ірану, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Topskills Sports UK.

Гравець збірної Ірану заявив, що хоче підтримати керівництво армії і бути поруч зі своєю країною в складний момент. Повідомляється, що 33-річний форвард уже звернувся до керівництва клубу з проханням дозволити йому покинути Європу.

Мехді Таремі (праворуч) у збірній Ірану. Фото: Reuters

Хто такий Мехді Таремі

Федерація футболу Ірану намагається переконати нападника не ухвалювати настільки радикальне рішення і продовжити кар'єру в Греції. Однак сам футболіст, як стверджується, залишається твердим у своєму намірі повернутися додому. Таремі заявив, що для нього зараз найважливіша ситуація в Ірані.

"Це той момент, коли моя країна потребує мене найбільше. Я повинен бути поруч", — заявив Таремі.

Мехді вважається одним із найвідоміших іранських футболістів останнього десятиліття. Він зробив собі ім'я виступами в чемпіонаті Португалії за "Порту", де стабільно входив до числа найкращих бомбардирів ліги, вигравав чемпіонат та національні кубки.

