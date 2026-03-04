Форвард сборной Ирана Тареми намерен вступить в армию

Мехди Тареми в Греции. Фото: instagram.com/mehditaremiofficial9/

Нападающий "Олимпиакоса" и сборной Ирана Мехди Тареми уведомил руководство греческого клуба о намерении покинуть команду и вернуться на родину.

Футболист объяснил свое решение желанием находиться в стране в период напряженной ситуации вокруг Ирана, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Topskills Sports UK.

Игрок сборной Ирана заявил, что хочет поддержать руководство армии и быть рядом со своей страной в сложный момент. Сообщается, что 33-летний форвард уже обратился к руководству клуба с просьбой разрешить ему покинуть Европу.

Мехди Тареми (справа) в сборной Ирана. Фото: Reuters

Кто такой Мехди Тареми

Федерация футбола Ирана пытается убедить нападающего не принимать столь радикальное решение и продолжить карьеру в Греции. Однако сам футболист, как утверждается, остается твердым в своем намерении вернуться домой. Тареми заявил, что для него сейчас важнее всего ситуация в Иране.

"Это тот момент, когда моя страна нуждается во мне больше всего. Я должен быть рядом", — заявил Тареми.

Мехди считается одним из самых известных иранских футболистов последнего десятилетия. Он сделал себе имя выступлениями в чемпионате Португалии за "Порту", где стабильно входил в число лучших бомбардиров лиги, выигрывал чемпионат и национальные кубки.

