Иранские футболистки отказались от исполнения гимна

Дата публикации 3 марта 2026 23:00
Иранские футболистки отказались петь гимн на Кубке Азии
Женская сборная Ирана по футболу. Фото: Reuters

Женская сборная Ирана по футболу перед началом игры против сборной Южной Кореи на Кубке Азии 2026 стояла молча, когда звучал национальный гимн. Игроки и главный тренер Марзиэ Джафари не спели гимн своей страны.

Событие произошло на фоне боевых действий в Иране, передает портал Новини.LIVE.

Молчание во время гимна и поражение

Матч, который состоялся 2 марта на Gold Coast в Австралии, завершился победой Южной Кореи со счетом 3:0. Иранские футболистки вместе с тренером отказались петь гимн своей страны перед стартовым свистком, стоя молча на поле во время звучания. Это поведение воспринимается как своеобразный жест.

Несколько австралийских и международных источников отметили, что этот поступок произошел на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, включая военные действия между Ираном, США и Израилем, после гибели верховного лидера Ирана Али Хамени.

После этих событий Иран подвергался ударам с воздуха и отвечал ракетными и беспилотными обстрелами партнеров США и союзных стран в регионе.

Напомним, звезда мадридского "Реала" Родриго не поедет на чемпионат мира и пропустит остаток сезона.

Известно, сбежал ли Криштиану Роналду из Саудовской Аравии из-за атак Ирана.

Автор:
Андрей Котевич
