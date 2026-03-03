Жіноча збірна Ірану відмовилася співати гімн на Кубку Азії

Жіноча збірна Ірану з футболу. Фото: Reuters

Жіноча збірна Ірану з футболу відмовилася співати національний гімн перед своїм першим поєдинком на Кубку Азії-2026 проти Південної Кореї. Команда стояла мовчки під час виконання гімну, тоді як головний тренер Марзіє Джафарі посміхалася.

Подія сталася на фоні бойових дій в Ірані, передає портал Новини.LIVE.

Мовчання під час гімну та поразка

Матч, який відбувся 2 березня на Gold Coast у Австралії, завершився перемогою Південної Кореї з рахунком 3:0. Іранські футболістки разом із тренером відмовилися співати гімн своєї країни перед стартовим свистком, стоячи мовчки на полі під час звучання. Ця поведінка сприймається як своєрідний жест.

Декілька австралійських та міжнародних джерел зазначили, що цей вчинок стався на тлі загострення конфлікту на Близькому Cході, включно з військовими діями між Іраном, США та Ізраїлем, після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменей.

Після цих подій Іран зазнавав ударів із повітря і відповідав ракетними та безпілотними обстрілами партнерів США та союзних країн у регіоні.

