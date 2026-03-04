Видео
Челси и Шахтер могут начать судиться из-за Мудрика

Челси и Шахтер могут начать судиться из-за Мудрика

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 16:21
Челси отказывается платить Шахтеру за Мудрика, возможен суд
Михаил Мудрик во время матча. Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик уже в 2027 года готовится вернуться на поле. В АПЛ его трансфер считают одним из самых неудачных в истории лиги. 

"Челси" не видит причин выплачивать "Шахтеру" дополнительные бонусы за украинца, и это может привести к скандалу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой аккаунт журналиста Давида Пастора в соцсети X

Читайте также:

Лондонский "Челси" может вступить в судебный спор с донецким "Шахтером" из-за бонусных выплат, связанных с трансфером украинского полузащитника Михаила Мудрика. Речь идет о сумме около 25 млн евро. 

Судебный иск из-за Мудрика

В английском клубе рассматривают возможность отказаться от выплаты части бонусов, предусмотренных соглашением между "Челси" и "Шахтером". Решение может быть связано с неопределенностью вокруг дальнейшего статуса игрока.

Если ситуация не прояснится, "Челси" допускает вариант юридического разбирательства. В таком случае вопрос о выплатах по трансферу Михаила Мудрика может быть решен в судебном порядке. 

Напомним, известный футболист собирается прервать карьеру и присоединиться к иранской армии. 

А Криштиану Роналду собирается остаться в Саудовской Аравии несмотря на ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
