Мудрик ответил на слухи о конфликте с УАФ

Об полузащитнике лондонского "Челси" Михаиле Мудрике появилась информация о возможном судебном разбирательстве с УАФ. Футболист по-прежнему не выходил на поле в официальных матчах клуба после осени 2025 года.

Об этом сообщил журналист Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала Вацко Live, передает портал Новини.LIVE.

Что сказал Мудрик

По словам Вацко, информация о якобы подаче иска на УАФ не соответствует действительности. Журналист отметил, что лично общался с Мудриком, и футболист прямо отрицал какие-либо юридические действия против УАФ.

Ранее в информационном пространстве появились сообщения о том, что игрок якобы обвиняет УАФ во введении запрещенных препаратов без его согласия во время пребывания в лагере сборной Украины. Вацко подчеркнул, что сам Мудрик такую версию событий не подтвердил и заявил, что иска не существует.

Последний официальный матч за "Челси" Мудрик провел еще в ноябре 2025 года. Всего в составе лондонского клуба он сыграл 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач. Контракт украинского футболиста с "Челси" действует до 30 июня 2031 года.

