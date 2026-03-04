Відео
Мудрик прокоментував інформацію про позов проти УАФ

Мудрик прокоментував інформацію про позов проти УАФ

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 00:13
Мудрик не подавав позов проти УАФ через допінг
Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик продовжує залишатися поза грою. Рішення по його допунговій справі досі невідоме.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу Вацко Live, передає портал Новини.LIVE.

Що сказав Мудрик

За словами Вацка, інформація про нібито подання позову на УАФ не відповідає дійсності. Журналіст зазначив, що особисто спілкувався з Мудриком, і футболіст прямо заперечив будь-які юридичні дії проти УАФ.

Раніше в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про те, що гравець нібито звинувачує УАФ у введенні заборонених препаратів без його згоди під час перебування в таборі збірної України. Вацко підкреслив, що сам Мудрик таку версію подій не підтвердив і заявив, що позову не існує.

Останній офіційний матч за "Челсі" Мудрик провів ще в листопаді 2025 року. Загалом у складі лондонського клубу він зіграв 73 поєдинки, забив 10 голів та зробив 11 результативних передач. Контракт українського футболіста з "Челсі" чинний до 30 червня 2031 року.

Нагадаємо, зірка мадридського "Реалу" Родріго через травму пропустить залишок сезону.

Що вже відомо про ріщення Кріштіану Роналду щодо перебування в Саудівській Аравії через атаки Ірану.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
