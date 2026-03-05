Сабо пояснив, чому травми не завадять збірній України перемогти Швецію

Микола Шапаренко (ліворуч) та Роман Яремчук святкують перемогу. Фото: УАФ

Відомий український тренер Йожеф Сабо не впадає у відчай через проблеми збірної України перед грою відбора на Кубок Світу проти серйозного суперника.

Досвідчений фахівець назвав причину оптимізму перед цим протистоянням, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Meta.ua.

У четвер, 26 березня, на збірну України чекає поєдинок проти Швеції в рамках півфіналу відбору на чемпіонат світу-2026. У разі успіху "синьо-жовті" зіграють із переможцем пари Албанія — Польща.

Лідер збірної України Ілля Забарний. Фото: УАФ

Небезпека для збірної України

За кілька тижнів до протистояння в плей-оф ЧС-2026 команда Сергія Реброва зіштовхнулася із серйозними кадровими проблемами. Через травми команді не допоможуть Олександр Зінченко та Артем Довбик. Але Йожеф Сабо вважає більш небезпечною відсутність Руслана Малиновського.

Півзахисник "Дженоа" набрав у нинішньому сезоні чудової форми і став лідером італійської команди та збірної України. Однак проти Швеції він не зіграє через дискваліфікацію.

"Сергію Реброву буде непросто в цій ситуації. Але наш наставник із досвідом, тому будемо вірити, що все складеться, якнайкраще. Збірна не раз демонструвала всі свої найкращі якості, коли команда була приперта до стінки", — заявив Сабо.

