Сабо указал на главную проблему сборной Украины перед Швецией

Николай Шапаренко (слева) и Роман Яремчук празнуют победу. Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о серьезной потере национальной команды перед важным матчем отбора на Кубок Мира.

Опытный специалист назвал причину оптимизма перед этим противостоянием, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Meta.ua.

Реклама

Читайте также:

В четверг, 26 марта, сборную Украины ждет поединок против Швеции в рамках полуфинала отбора на чемпионат мира-2026. В случае успеха "сине-желтые" сыграют с победителем пары Албания — Польша.

Лидер сборной Украины Илья Забарный. Фото: УАФ

Опасность для сборной Украины

За несколько недель до противостояния в плей-офф ЧМ-2026 команда Сергея Реброва столкнулась с серьезными кадровыми проблемами. Из-за травм команде не помогут Александр Зинченко и Артем Довбик. Но Йожеф Сабо считает более опасным отсутствие Руслана Малиновского.

Полузащитник "Дженоа" набрал в нынешем сезоне отличную форму и стал лидером итальянской команды и сборной Украины. Однако против Швеции он не сыграет из-за дисквалификации.

"Сергею Реброву будет непросто в данной ситуации. Но наш наставник с опытом, поэтому будем верить, что все сложится, как нельзя лучше. Сборная не раз демонстрировала все свои лучшие качества, когда команда была приперта к стенке", — заявил Сабо.

Напомним, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал информацию о возможном иске против УАФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на решение МПК по сборной Украины на Паралимпиаде-2026.