Сабо назвал опасность для сборной Украины перед матчем со Швецией

Сабо назвал опасность для сборной Украины перед матчем со Швецией

Дата публикации 5 марта 2026 10:12
Сабо указал на главную проблему сборной Украины перед Швецией
Николай Шапаренко (слева) и Роман Яремчук празнуют победу. Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о серьезной потере национальной команды перед важным матчем отбора на Кубок Мира

Опытный специалист назвал причину оптимизма перед этим противостоянием, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Meta.ua

Читайте также:

В четверг, 26 марта, сборную Украины ждет поединок против Швеции в рамках полуфинала отбора на чемпионат мира-2026. В случае успеха "сине-желтые" сыграют с победителем пары Албания — Польша. 

Илья Забарный
Лидер сборной Украины Илья Забарный. Фото: УАФ

Опасность для сборной Украины 

За несколько недель до противостояния в плей-офф ЧМ-2026 команда Сергея Реброва столкнулась с серьезными кадровыми проблемами. Из-за травм команде не помогут Александр Зинченко и Артем Довбик. Но Йожеф Сабо считает более опасным отсутствие Руслана Малиновского. 

Полузащитник "Дженоа" набрал в нынешем сезоне отличную форму и стал лидером итальянской команды и сборной Украины. Однако против Швеции он не сыграет из-за дисквалификации. 

"Сергею Реброву будет непросто в данной ситуации. Но наш наставник с опытом, поэтому будем верить, что все сложится, как нельзя лучше. Сборная не раз демонстрировала все свои лучшие качества, когда команда была приперта к стенке", — заявил Сабо. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал информацию о возможном иске против УАФ. 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на решение МПК по сборной Украины на Паралимпиаде-2026. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
