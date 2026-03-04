Видео
Главная Спорт ФИФА показала официальный постер чемпионата мира-2026

ФИФА показала официальный постер чемпионата мира-2026

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 11:42
ФИФА опубликовала официальный постер ЧМ-2026 по футболу
Главный трофей в мире футбола. Фото: Reuters/Luisa Gonzalez

Международная федерация футбола представила официальный постер чемпионата мира 2026 года. Турнир впервые в истории пройдет сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. 

Авторы постера постарались продемонстрировать единство футбольного мира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ФИФА. 

Читайте также:

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Подготовка к самому масштабному турниру в истории футбола вола в решающую стадию. Уже опубликован официальный постер турнира ФИФА. Работа над ним стала совместным проектом. Над его созданием трудились художники из трех стран, которые будут принимать мировое первенство. 

Постер ЧМ-2026
Постер ЧМ-2026. Фото: fifa.com

ФИФА рассказала о концепции постера

В организации отметили, что дизайн отражает идею сотрудничества и объединения, которая лежит в основе предстоящего чемпионата мира. По задумке авторов, плакат символизирует общую страсть к футболу и подчеркивает уникальность турнира, который пройдет сразу на трех национальных территориях.

Авторами работы стали канадский художник Карсон Тинг, мексиканская художница Минерва GM и американский художник Генк Уиллис Томас. Кроме основного плаката, организаторы представят серию официальных постеров городов-хозяев турнира: их будет шестнадцать.  

Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко эмоционально отреагировала на поражение в национальном турнире. 

Криштиану Роналду мог остаться в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии опровергли бегство футболиста. 

спорт футбол ФИФА ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
