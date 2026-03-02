ФИФА изменит регламент замен и VAR на ЧМ-2026

Кубок Мира ФИФА. Фото: Reuters

Чемпионат мира-2026 по футболу станет площадкой для внедрения новых правил игры. Руководство ФИФА утвердило изменения, которые будут действовать в матчах Мундиаля.

На предстоящем чемпионате мира по футболу будет применяться обновленный регламент, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Реклама

Читайте также:

Международные футбольные власти утвердили ряд изменений, направленных на ускорение игры и снижение количества пауз. Согласно новым нормам ФИФА, футболист, покидающий поле при замене, обязан сделать это в течение десяти секунд. В случае превышения лимита игрок, выходящий на замену, сможет появиться на поле не ранее чем через одну минуту.

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Jairo Cassiani

Контроль времени и расширение VAR

Также предусмотрено правило для случаев, когда игрок запрашивает медицинскую помощь непосредственно на поле. После оказания помощи он должен покинуть газон минимум на одну минуту, за исключением отдельных ситуаций. Согласно замыслу руководства ФИФА, судья получит право запускать пятисекундный отсчет при затяжке времени во время вбрасывания или удара от ворот. Если мяч не будет введен в игру вовремя, право владения перейдет сопернику, а вместо удара от ворот может быть назначен угловой.

Кроме того, система VAR сможет вмешиваться при возможной ошибке арбитра во втором предупреждении или при назначении углового удара. Эти изменения вступят в силу на турнире и будут использоваться на протяжении всего чемпионата мира.

Напомним, известный тренер Йожеф Сабо выбрал лучшего футболиста в истории этого вида спорта.

Сергей Ребров откровенно ответил на вопрос о том, есть ли в сборной Украины будущее у хавбека Владимира Бражко.