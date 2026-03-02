Відео
Головна Спорт На ЧС-2026 запрацюють нові правила футболу — що відомо

На ЧС-2026 запрацюють нові правила футболу — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 15:48
ФІФА радикально змінює правила футболу прямо під час ЧС-2026
Кубок Світу ФІФА. Фото: Reuters

Чемпіонат світу 2026 року з футболу стане турніром, на якому почнуть застосовувати оновлені правила гри. Керівні органи ФІФА вже схвалили зміни, що набудуть чинності під час матчів Мундіалю.

На майбутньому чемпіонаті світу з футболу буде застосовуватися оновлений регламент, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Міжнародна футбольна влада затвердила низку змін, спрямованих на прискорення гри та зниження кількості пауз. Згідно з новими нормами ФІФА, футболіст, який залишає поле під час заміни, зобов'язаний зробити це протягом десяти секунд. У разі перевищення ліміту гравець, який виходить на заміну, зможе з'явитися на полі не раніше ніж через одну хвилину.

Джанни Инфантино
Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Jairo Cassiani

Контроль часу та розширення VAR

Також передбачено правило для випадків, коли гравець запитує медичну допомогу безпосередньо на полі. Після надання допомоги він повинен покинути газон мінімум на одну хвилину, за винятком окремих ситуацій. Згідно із задумом керівництва ФІФА, суддя отримає право запускати п'ятисекундний відлік у разі затягування часу під час вкидання або удару від воріт. Якщо м'яч не буде введений у гру вчасно, право володіння перейде суперникові, а замість удару від воріт може бути призначений кутовий.

Крім того, система VAR зможе втручатися в разі можливої помилки арбітра в другому попередженні або при призначенні кутового удару. Ці зміни наберуть чинності на турнірі й використовуватимуться протягом усього чемпіонату світу.

спорт Джанні Інфантіно ФІФА ЧС-2026 з футболу футбольні правила
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
