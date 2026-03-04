Відео
Головна Спорт ФІФА розкрила дизайн постера Кубка Світу-2026

ФІФА розкрила дизайн постера Кубка Світу-2026

Дата публікації: 4 березня 2026 11:42
Що символізує постер ЧС-2026 — у ФІФА все пояснили
Головний трофей у світі футболу. Фото: Reuters/Luisa Gonzalez

Міжнародна федерація футболу презентувала офіційний плакат чемпіонату світу 2026 року. Майбутній турнір уперше в історії проходитиме одразу на території трьох держав.

Автори постера постара продемонстрували єдність футбольного світу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Читайте також:

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться з 11 червня по 19 липня. Підготовка до наймасштабнішого турніру в історії футболу увійшла у вирішальну стадію. Уже опубліковано офіційний постер турніру ФІФА. Робота над ним стала спільним проектом. Над його створенням працювали художники з трьох країн, які прийматимуть світову першість.

Постер ЧМ-2026
Постер ЧС-2026. Фото: fifa.com

ФІФА розповіла про концепцію постера

В організації зазначили, що дизайн відображає ідею співпраці та об'єднання, яка лежить в основі майбутнього чемпіонату світу. За задумом авторів, плакат символізує загальну пристрасть до футболу та підкреслює унікальність турніру, який пройде відразу на трьох національних територіях.

Авторами роботи стали канадський художник Карсон Тінг, мексиканська художниця Мінерва GM та американський художник Генк Вілліс Томас. Крім основного плаката, організатори представлять серію офіційних постерів міст-господарів турніру: їх буде шістнадцять.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Юлія Левченко емоційно відреагувала на поразку в національному турнірі.

Кріштіану Роналду міг залишитися в Ер-Ріяді, у Саудівській Аравії спростували втечу футболіста.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол ФІФА ЧС-2026 з футболу чемпіонат світу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
