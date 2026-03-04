Видео
Україна
Видео

Сибига жестко отреагировал на решение МПК по сборной Украины — что сказал

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 13:55
Сибига призвал мир осудить решение МПК из-за сборной Украины
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Паралимпийской сборной Украины запретили использовать национальную форму из-за изображения карты страны в международно признанных границах. Решение связано с требованиями Международного паралимпийского комитета.

Этот запрет не остался без реакции официальных лиц Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в соцсети X главы МИД Андрея Сибиги. 

Читайте также:

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал позицию организации. Он заявил, что подобные действия противоречат международному праву и принципу территориальной целостности государства. 

Форма паралимпийской сборной Украины
Форма паралимпийской сборной Украины. Фото: НПК

Реакция МИД Украины

Глава украинского внешнеполитического ведомства также призвал международное сообщество дать оценку действиям Международного паралимпийского комитета. По его словам, ситуация требует четкой позиции со стороны стран и национальных паралимпийских организаций. Сибига резко высказался о решении организации.

"Нет такой моральной границы, которую бюрократы МПК не были бы готовы переступить. Они готовы окончательно разрушить остатки репутации комитета, действуя вопреки резолюциям Генеральной ассамблеи ООН и международному праву. Просим занять четкую позицию и отказаться быть частью отмывания военных преступлений", — написал Сибига. 

Напомним, иранский футболист решил завершить карьеру и присоединиться к армии своей страны. 

В клубе "Аль-Наср" опровергли информацию о том, что Криштиану Роналду спешно покинул Саудовскую Аравию на частном самолете. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
