Сибига призвал мир осудить решение МПК из-за сборной Украины

Сибига жестко отреагировал на решение МПК по сборной Украины — что сказал
Паралимпийской сборной Украины запретили использовать национальную форму из-за изображения карты страны в международно признанных границах. Решение связано с требованиями Международного паралимпийского комитета.
Этот запрет не остался без реакции официальных лиц Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в соцсети X главы МИД Андрея Сибиги.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал позицию организации. Он заявил, что подобные действия противоречат международному праву и принципу территориальной целостности государства.
Реакция МИД Украины
Глава украинского внешнеполитического ведомства также призвал международное сообщество дать оценку действиям Международного паралимпийского комитета. По его словам, ситуация требует четкой позиции со стороны стран и национальных паралимпийских организаций. Сибига резко высказался о решении организации.
"Нет такой моральной границы, которую бюрократы МПК не были бы готовы переступить. Они готовы окончательно разрушить остатки репутации комитета, действуя вопреки резолюциям Генеральной ассамблеи ООН и международному праву. Просим занять четкую позицию и отказаться быть частью отмывания военных преступлений", — написал Сибига.
