Головна Спорт Сибіга закликав до реакції після рішення заборонити форму збірної України

Сибіга закликав до реакції після рішення заборонити форму збірної України

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 13:55
Сибіга розкритикував заборону форми збірної України
Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Паралімпійській збірній України заборонили виступати в національній формі через зображення мапи держави в її міжнародно визнаних кордонах. Таке рішення було ухвалене відповідно до вимог Міжнародного паралімпійського комітету. 

Ця заборона не залишилася без реакції офіційних осіб України, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт у соцмережі X глави МЗС Андрія Сибіги.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував позицію організації. Він заявив, що подібні дії суперечать міжнародному праву і принципу територіальної цілісності держави.

Форма паралимпийской сборной Украины
Форма паралімпійської збірної України. Фото: НПК

Реакція МЗС України

Глава українського зовнішньополітичного відомства також закликав міжнародну спільноту дати оцінку діям Міжнародного паралімпійського комітету. За його словами, ситуація вимагає чіткої позиції з боку країн та національних паралімпійських організацій. Сибіга різко висловився про рішення організації.

"Немає такої моральної межі, яку бюрократи МПК не були б готові переступити. Вони готові остаточно зруйнувати залишки репутації комітету, діючи всупереч резолюціям Генеральної асамблеї ООН і міжнародному праву. Просимо зайняти чітку позицію та відмовитися бути частиною відмивання воєнних злочинів", — написав Сибіга.

скандал спорт Андрій Сибіга Паралімпійські ігри Паралімпійська збірна України
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
