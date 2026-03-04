Сибіга розкритикував заборону форми збірної України

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Паралімпійській збірній України заборонили виступати в національній формі через зображення мапи держави в її міжнародно визнаних кордонах. Таке рішення було ухвалене відповідно до вимог Міжнародного паралімпійського комітету.

Ця заборона не залишилася без реакції офіційних осіб України, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт у соцмережі X глави МЗС Андрія Сибіги.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував позицію організації. Він заявив, що подібні дії суперечать міжнародному праву і принципу територіальної цілісності держави.

Форма паралімпійської збірної України. Фото: НПК

Реакція МЗС України

Глава українського зовнішньополітичного відомства також закликав міжнародну спільноту дати оцінку діям Міжнародного паралімпійського комітету. За його словами, ситуація вимагає чіткої позиції з боку країн та національних паралімпійських організацій. Сибіга різко висловився про рішення організації.

"Немає такої моральної межі, яку бюрократи МПК не були б готові переступити. Вони готові остаточно зруйнувати залишки репутації комітету, діючи всупереч резолюціям Генеральної асамблеї ООН і міжнародному праву. Просимо зайняти чітку позицію та відмовитися бути частиною відмивання воєнних злочинів", — написав Сибіга.

