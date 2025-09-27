Росію та Білорусь відновили в правах МПК: паралімпійці поїдуть на Ігри 2026

Російські паралімпійці. Фото: росЗМІ

У Сеулі (Південна Корея) пройшла Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК). На ній на порядок денний поставили голосування проти продовження санкцій щодо Національних паралімпійських комітетів (НПК) Росії та Білорусі відповідно до Конституції МПК.

Рішення було підтримано і країни-агресорки відновлені в членських правах, повідомила пресслужба організації.

Спочатку проголосували проти пропозиції про повне призупинення роботи НПК Росії (111 підтримало, 55 були проти, 11 утрималися). Тоді організації-члени МПК проголосували проти пропозиції про часткове призупинення діяльності НПК Росії (91 проти 77, 8 утрималися), що означає, що ПНК відновила свої повні права членства в МПК. Для прийняття пропозиції потрібна була більшість у 50%+ 1 від усіх поданих голосів.

Для Білорусі голосування проти повного відсторонення склало 119—48, 9 утрималися), проти часткового — 103—63, 10 утрималися.

МПК повідомив, що працюватиме з Росією та Білоруссю для швидкого впровадження практичних заходів. Паралімпійці з цих країн зможуть взяти участь на Паралімпіаді у Мілані-2026 під власними прапорами, за умови дотримання нейтральності та ліцензій від міжнародних федерацій.

Часткове відсторонення запровадили в 2023-му після повномасштабного вторгнення Росії в Україну: атлети змагалися як нейтральні в Парижі-2024, без прапорів і гімнів.

