Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Росіян з гімном і прапором повернули в паралімпійський спорт

Росіян з гімном і прапором повернули в паралімпійський спорт

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 12:35
Росію та Білорусь відновили в правах МПК: паралімпійці поїдуть на Ігри 2026
Російські паралімпійці. Фото: росЗМІ

У Сеулі (Південна Корея) пройшла Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК). На ній на порядок денний поставили голосування проти продовження санкцій щодо Національних паралімпійських комітетів (НПК) Росії та Білорусі відповідно до Конституції МПК.

Рішення було підтримано і країни-агресорки відновлені в членських правах, повідомила пресслужба організації.

Реклама
Читайте також:
Российские паралимпийцы
Збірна Росії з ампфутболу. Фото: росЗМІ

Росіян та білорусів пустили в паралімпійський спорт

Спочатку проголосували проти пропозиції про повне призупинення роботи НПК Росії (111 підтримало, 55 були проти, 11 утрималися). Тоді організації-члени МПК проголосували проти пропозиції про часткове призупинення діяльності НПК Росії (91 проти 77, 8 утрималися), що означає, що ПНК відновила свої повні права членства в МПК. Для прийняття пропозиції потрібна була більшість у 50%+ 1 від усіх поданих голосів.

Для Білорусі голосування проти повного відсторонення склало 119—48, 9 утрималися), проти часткового — 103—63, 10 утрималися.

МПК повідомив, що працюватиме з Росією та Білоруссю для швидкого впровадження практичних заходів. Паралімпійці з цих країн зможуть взяти участь на Паралімпіаді у Мілані-2026 під власними прапорами, за умови дотримання нейтральності та ліцензій від міжнародних федерацій.

Часткове відсторонення запровадили в 2023-му після повномасштабного вторгнення Росії в Україну: атлети змагалися як нейтральні в Парижі-2024, без прапорів і гімнів.

Нагадаємо, відомий експерт назвав гравця "Динамо", який був найкращим в іграх з "Олександрією".

Також раніше польський альпініст шокував своїм спуском з найвідомішої гори світу.

санкції проти Росії санкції Паралімпійські ігри Паралімпійські ігри російські спортсмени
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації