Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Россиян с гимном и флагом вернули в паралимпийский спорт

Россиян с гимном и флагом вернули в паралимпийский спорт

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 12:35
Россию и Беларусь восстановили в правах МПК: паралимпийцы поедут на Игры 2026
Российские паралимпийцы. Фото: росСМИ

В Сеуле (Южная Корея) прошла Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК). На ней на повестку дня поставили голосование против продления санкций в отношении Национальных паралимпийских комитетов (НПК) России и Беларуси в соответствии с Конституцией МПК.

Решение было поддержано и страны-агрессорки восстановлены в членских правах, сообщила пресс-служба организации.

Реклама
Читайте также:
Российские паралимпийцы
Сборная России по ампфутболу. Фото: росСМИ

Россиян и белорусов пустили в паралимпийский спорт

Сначала проголосовали против предложения о полной приостановке работы НПК России (111 поддержало, 55 были против, 11 воздержались). Тогда организации-члены МПК проголосовали против предложения о частичном приостановлении деятельности НПК России (91 против 77, 8 воздержались), что означает, что ПНК восстановила свои полные права членства в МПК. Для принятия предложения нужно было большинство в 50%+ 1 от всех поданных голосов.

Для Беларуси голосование против полного отстранения составило 119-48 (9 воздержались), против частичного — 103-63, 10 воздержались.

МПК сообщил, что будет работать с Россией и Беларусью для быстрого внедрения практических мер. Паралимпийцы из этих стран смогут принять участие на Паралимпиаде в Милане-2026 под собственными флагами, при условии соблюдения нейтральности и лицензий от международных федераций.

Частичное отстранение ввели в 2023-м после полномасштабного вторжения России в Украину: атлеты соревновались как нейтральные в Париже-2024, без флагов и гимнов.

Напомним, известный эксперт назвал игрока "Динамо", который был лучшим в играх с "Александрией".

Также ранее польский альпинист шокировал своим спуском с самой известной горы мира.

санкции против России санкции Паралимпийские игры Паралимпиада российские спортсмены
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации