Россию и Беларусь восстановили в правах МПК: паралимпийцы поедут на Игры 2026

Российские паралимпийцы. Фото: росСМИ

В Сеуле (Южная Корея) прошла Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК). На ней на повестку дня поставили голосование против продления санкций в отношении Национальных паралимпийских комитетов (НПК) России и Беларуси в соответствии с Конституцией МПК.

Решение было поддержано и страны-агрессорки восстановлены в членских правах, сообщила пресс-служба организации.

Реклама

Читайте также:

Сборная России по ампфутболу. Фото: росСМИ

Россиян и белорусов пустили в паралимпийский спорт

Сначала проголосовали против предложения о полной приостановке работы НПК России (111 поддержало, 55 были против, 11 воздержались). Тогда организации-члены МПК проголосовали против предложения о частичном приостановлении деятельности НПК России (91 против 77, 8 воздержались), что означает, что ПНК восстановила свои полные права членства в МПК. Для принятия предложения нужно было большинство в 50%+ 1 от всех поданных голосов.

Для Беларуси голосование против полного отстранения составило 119-48 (9 воздержались), против частичного — 103-63, 10 воздержались.

МПК сообщил, что будет работать с Россией и Беларусью для быстрого внедрения практических мер. Паралимпийцы из этих стран смогут принять участие на Паралимпиаде в Милане-2026 под собственными флагами, при условии соблюдения нейтральности и лицензий от международных федераций.

Частичное отстранение ввели в 2023-м после полномасштабного вторжения России в Украину: атлеты соревновались как нейтральные в Париже-2024, без флагов и гимнов.

Напомним, известный эксперт назвал игрока "Динамо", который был лучшим в играх с "Александрией".

Также ранее польский альпинист шокировал своим спуском с самой известной горы мира.