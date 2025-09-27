Відео
Головна Спорт Україна жорстко відреагувала на допуск росіян до Паралімпіади

Україна жорстко відреагувала на допуск росіян до Паралімпіади

Дата публікації: 27 вересня 2025 18:01
Україна різко засудила рішення МПК допустити Росію і Білорусь до Паралімпіади
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

У Сеулі (Південна Корея) на сесії Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) прийняли рішення про повернення росіян та білорусів. Національні паралімпійські комітети (НПК) країн-агресорок відновили роботу.

Критикою на це рішення відповіли у спільній заяві Міністерство закордонних справ та Міністерство молоді та спорту України.

Российские паралимпийцы
Російські паралімпійці. Фото: росЗМІ

Відповідь України на рішення МПК

Україна назвала "ганебним" рішення Генасамблеї МПК про скасування часткового відсторонення Національних паралімпійських комітетів НПК Росії та Білорусі.

У заяві відомств наголошується, що цей крок не лише суперечить принципам справедливості, а й фактично заохочує російську агресію, терор і безкарність режимів у Москві та Мінську.

Часткове відсторонення НПК Росії та Білорусі діяло з 2023 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, розпочате в лютому 2022-го року. Після цього паралімпійці цих країн брали участь у Паризьких Іграх-2024 як нейтральні атлети, без національних прапорів і гімнів.

На Асамблеї в Сеулі більшість країн-членів МПК проголосували проти продовження санкцій. Це рішення повертає НПК повні права членства, але участь у ОІ-2026 в Мілані залежатиме від міжнародних федерацій, які поки зберігають обмеження.

В Україні заявили, що єдине, що змінилося з 2022 року — це "втрата совісті функціонерами МПК". При цьому, рішення ухвалено на тлі ескалації російського терору проти України та провокацій проти Європи, коли міжнародна спільнота посилює тиск на Москву заради миру.

У заяві наголошується, що Москва історично використовує спорт як інструмент пропаганди, а російські та білоруські атлети й тренери відкрито підтримують агресію, беручи участь у путінських заходах. Деякі паралімпійці воювали проти України, відзначаючись жорстокістю.

Україна закликала спортивний світ — держави, федерації, атлетів і тренерів — засудити рішення та вимагати його скасування. Особливе звернення адресовано Італії, господарю Паралімпіади-2026: не допустити російських прапорів, які асоціюються з війною.

"Російські та білоруські спортсмени та їхня символіка не мають права повертатися на міжнародні спортивні змагання допоки Росія не припинила геноцидну війну проти України", — наголосили в заяві.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
