Україна різко засудила рішення МПК допустити Росію і Білорусь до Паралімпіади

Україна жорстко відреагувала на допуск росіян до Паралімпіади
У Сеулі (Південна Корея) на сесії Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) прийняли рішення про повернення росіян та білорусів. Національні паралімпійські комітети (НПК) країн-агресорок відновили роботу.
Критикою на це рішення відповіли у спільній заяві Міністерство закордонних справ та Міністерство молоді та спорту України.
Відповідь України на рішення МПК
Україна назвала "ганебним" рішення Генасамблеї МПК про скасування часткового відсторонення Національних паралімпійських комітетів НПК Росії та Білорусі.
У заяві відомств наголошується, що цей крок не лише суперечить принципам справедливості, а й фактично заохочує російську агресію, терор і безкарність режимів у Москві та Мінську.
Часткове відсторонення НПК Росії та Білорусі діяло з 2023 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, розпочате в лютому 2022-го року. Після цього паралімпійці цих країн брали участь у Паризьких Іграх-2024 як нейтральні атлети, без національних прапорів і гімнів.
На Асамблеї в Сеулі більшість країн-членів МПК проголосували проти продовження санкцій. Це рішення повертає НПК повні права членства, але участь у ОІ-2026 в Мілані залежатиме від міжнародних федерацій, які поки зберігають обмеження.
В Україні заявили, що єдине, що змінилося з 2022 року — це "втрата совісті функціонерами МПК". При цьому, рішення ухвалено на тлі ескалації російського терору проти України та провокацій проти Європи, коли міжнародна спільнота посилює тиск на Москву заради миру.
У заяві наголошується, що Москва історично використовує спорт як інструмент пропаганди, а російські та білоруські атлети й тренери відкрито підтримують агресію, беручи участь у путінських заходах. Деякі паралімпійці воювали проти України, відзначаючись жорстокістю.
Україна закликала спортивний світ — держави, федерації, атлетів і тренерів — засудити рішення та вимагати його скасування. Особливе звернення адресовано Італії, господарю Паралімпіади-2026: не допустити російських прапорів, які асоціюються з війною.
"Російські та білоруські спортсмени та їхня символіка не мають права повертатися на міжнародні спортивні змагання допоки Росія не припинила геноцидну війну проти України", — наголосили в заяві.
