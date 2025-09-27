Видео
Украина жестко отреагировала на допуск россиян к Паралимпиаде

Украина жестко отреагировала на допуск россиян к Паралимпиаде

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 18:01
Украина резко осудила решение МПК допустить Россию и Беларусь к Паралимпиаде
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

В Сеуле (Южная Корея) на сессии Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) приняли решение о возвращении россиян и белорусов. Национальные паралимпийские комитеты (НПК) стран-агрессорок возобновили работу.

Критикой на это решение ответили в совместном заявлении Министерство иностранных дел и Министерство молодежи и спорта Украины.

Российские паралимпийцы
Российские паралимпийцы. Фото: росСМИ

Ответ Украины на решение МПК

Украина назвала "позорным" решение Генассамблеи МПК об отмене частичного отстранения Национальных паралимпийских комитетов НПК России и Беларуси.

В заявлении ведомств отмечается, что этот шаг не только противоречит принципам справедливости, но и фактически поощряет российскую агрессию, террор и безнаказанность режимов в Москве и Минске.

Частичное отстранение НПК России и Беларуси действовало с 2023 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, начатого в феврале 2022-го года. После этого паралимпийцы этих стран участвовали в Парижских Играх-2024 как нейтральные атлеты, без национальных флагов и гимнов.

На Ассамблее в Сеуле большинство стран-членов МПК проголосовали против продления санкций. Это решение возвращает НПК полные права членства, но участие в ОИ-2026 в Милане будет зависеть от международных федераций, которые пока сохраняют ограничения.

В Украине заявили, что единственное, что изменилось с 2022 года - это "потеря совести функционерами МПК". При этом, решение принято на фоне эскалации российского террора против Украины и провокаций против Европы, когда международное сообщество усиливает давление на Москву ради мира.

В заявлении отмечается, что Москва исторически использует спорт как инструмент пропаганды, а российские и белорусские атлеты и тренеры открыто поддерживают агрессию, участвуя в путинских мероприятиях. Некоторые паралимпийцы воевали против Украины, отличаясь жестокостью.

Украина призвала спортивный мир — государства, федерации, атлетов и тренеров осудить решение и потребовать его отмены. Особое обращение адресовано Италии, хозяину Паралимпиады-2026: не допустить российских флагов, которые ассоциируются с войной.

"Российские и белорусские спортсмены и их символика не имеют права возвращаться на международные спортивные соревнования пока Россия не прекратила геноцидную войну против Украины", — отметили в заявлении.

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
