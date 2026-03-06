Хижняк проведе бій проти Вільмера Барона 21 березня

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк готується до свого першого поєдинку на професійному рингу. Український боксер уже дізнався, з ким саме проведе дебютний бій.

Противником Хижняка стане представник Колумбії Вільмер Барон, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Українську федерацію боксу.

Згідно з офіційною статистикою, на професійному рингу Вільмер Барон провів 22 поєдинки, здобувши вісім перемог при тринадцяти поразках та одній нічиїй.

Афіша протистояння. Фото: instagram.com/usyk17.promotions/

Коли відбудеться бій Хижняк — Вільмер

Поєдинок запланований на 21 березня та пройде в рамках боксерського вечора, який організовує промоутерська компанія Usyk 17 Promotions. Турнір прийме Equides Club у Лісниках, а трансляцію події покажуть платформи Суспільне Спорт та DAZN.

Вільмер Барон — колумбійський професійний боксер, який виступає в середній та першій середній вазі. За роки кар'єри він провів понад двадцять боїв, частину з яких завершив достроково завдяки нокаутам. Барон регулярно виступає на турнірах у країнах Латинської Америки та має досвід зустрічей із суперниками з різних країн.

