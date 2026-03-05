Бій Тайсон — Мейвезер можуть перенести на іншу дату

Бій Тайсон — Мейвезер буде перенесено
Поєдинок між легендарним американським боксером Майком Тайсоном та колишнім чемпіоном світу у п’яти вагових категоріях Флойдом Мейвезером-молодшим може не відбутися у заплановану дату. Раніше повідомлялося, що бій має пройти 25 квітня.
Про це повідомив авторитетний американський журналіст Ден Рафаель у соцмережі X, передає портал Новини.LIVE.
Нову дату можуть оголосити пізніше
За словами Рафаеля, за наявною інформацією, поєдинок точно не відбудеться 25 квітня у Демократичній Республіці Конго. Джерело журналіста, яке обізнане з планами організаторів, зазначило, що бій планують перенести на пізніший термін.
Водночас остаточне місце проведення також поки що не визначене. За попередніми планами поєдинок може все ж відбутися у Конго, однак організатори розглядають різні варіанти проведення події.
Тайсон, якому зараз 59 років, є членом Міжнародної зали боксерської слави. Його 49-річний суперник Мейвезер-молодший, також є членом залу слави.
