Бій Тайсон — Мейвезер можуть перенести на іншу дату

Флойд Мейвезер. Фото: instagram.com/floydmayweather

Поєдинок між легендарним американським боксером Майком Тайсоном та колишнім чемпіоном світу у п’яти вагових категоріях Флойдом Мейвезером-молодшим може не відбутися у заплановану дату. Раніше повідомлялося, що бій має пройти 25 квітня.

Про це повідомив авторитетний американський журналіст Ден Рафаель у соцмережі X, передає портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson

Нову дату можуть оголосити пізніше

За словами Рафаеля, за наявною інформацією, поєдинок точно не відбудеться 25 квітня у Демократичній Республіці Конго. Джерело журналіста, яке обізнане з планами організаторів, зазначило, що бій планують перенести на пізніший термін.

Водночас остаточне місце проведення також поки що не визначене. За попередніми планами поєдинок може все ж відбутися у Конго, однак організатори розглядають різні варіанти проведення події.

Тайсон, якому зараз 59 років, є членом Міжнародної зали боксерської слави. Його 49-річний суперник Мейвезер-молодший, також є членом залу слави.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик повідомив, чи подавав у суд на УАФ.

Раніше стрибунка у висоту Юлія Левченко на фото показала свою реакцію на поразку.