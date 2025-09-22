Тайсон поділився планами після поєдинку проти Мейвезера

Майк Тайсон відповідає на запитання. Кадр із відео

Відомий 59-річний ексчемпіон світу Майк Тайсон поділився очікуваннями від виставкового бою проти Флойда Мейвезера-молодшого. Поєдинок двох легенд боксу запланований на весну 2026 року та обіцяє привернути увагу публіки по всьому світу.

Американець зазначив, що для нього це буде вже третій подібний поєдинок, тому він почувається більш упевнено та спокійно, повідомляє The Ring.

Майк Тайсон наголосив, що шоу має стати видовищним і цікавим для глядачів. У 2020 році він провів виставковий бій проти Роя Джонса-молодшого, який завершився нічиєю. А у 2024-му в професійному поєдинку проти Джейка Пола колишній чемпіон поступився за очками.

Майк Тайсон під час спарингу. Кадр із відео

Як Тайсон ставиться до відновлення кар'єри

В інтерв'ю легенда боксу заявив, що не відчуває колишнього хвилювання перед виходом у ринг. Він зазначив, що головне для нього — подарувати глядачам хороший вечір і показати справжній бокс. Тайсон додав, що сприймає цей поєдинок як можливість ще раз вийти на арену заради шанувальників.

"Якщо люди перестануть приходити та підтримувати мене, то цей бій стане останнім у моїй кар'єрі", — зазначив Тайсон.

