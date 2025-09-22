Видео
Главная Спорт Майк Тайсон рассказал, когда перестанет выходить на ринг

Майк Тайсон рассказал, когда перестанет выходить на ринг

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 14:02
Тайсон поделился планами после поединка против Мейвезера
Майк Тайсон отвечает на вопросы. Кадр из видео

Известный 59-летний экс-чемпион мира Майк Тайсон поделился ожиданиями от выставочного боя против Флойда Мейвезера-младшего. Поединок двух легенд бокса запланирован на весну 2026 года и обещает привлечь внимание публики по всему миру.

Американец отметил, что для него это будет уже третий подобный поединок, поэтому он чувствует себя более уверенно и спокойно, сообщает The Ring.

Читайте также:

Майк Тайсон подчеркнул, что шоу должно стать зрелищным и интересным для зрителей. В 2020 году он провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего, который завершился ничьей. А в 2024-м в профессиональном поединке против Джейка Пола бывший чемпион уступил по очкам. 

Майк Тайсон
Майк Тайсон во время спарринга. Кадр из видео

Как Тайсон относится к возобновлению карьеры

В интервью легенда бокса заявил, что не испытывает прежнего волнения перед выходом в ринг. Он отметил, что главное для него — подарить зрителям хороший вечер и показать настоящий бокс. Тайсон добавил, что воспринимает этот поединок как возможность еще раз выйти на арену ради поклонников.

"Если люди перестанут приходить и поддерживать меня, то этот бой станет последним в моей карьере", — отметил Тайсон. 

Напомним, Александр Усик может потерять один из поясов, Джозеф Паркер назвал вероятность проведения боя с украинцем. 

Тем временем известный боец Теренс Кроуфорд после победы над Саулем Альваресом неожиданно отказался от одной из своих наград

спорт бокс Майк Тайсон Флойд Мейвезер The Ring
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
