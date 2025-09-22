Тайсон поделился планами после поединка против Мейвезера

Майк Тайсон рассказал, когда перестанет выходить на ринг
Известный 59-летний экс-чемпион мира Майк Тайсон поделился ожиданиями от выставочного боя против Флойда Мейвезера-младшего. Поединок двух легенд бокса запланирован на весну 2026 года и обещает привлечь внимание публики по всему миру.
Американец отметил, что для него это будет уже третий подобный поединок, поэтому он чувствует себя более уверенно и спокойно, сообщает The Ring.
Майк Тайсон подчеркнул, что шоу должно стать зрелищным и интересным для зрителей. В 2020 году он провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего, который завершился ничьей. А в 2024-м в профессиональном поединке против Джейка Пола бывший чемпион уступил по очкам.
Как Тайсон относится к возобновлению карьеры
В интервью легенда бокса заявил, что не испытывает прежнего волнения перед выходом в ринг. Он отметил, что главное для него — подарить зрителям хороший вечер и показать настоящий бокс. Тайсон добавил, что воспринимает этот поединок как возможность еще раз выйти на арену ради поклонников.
"Если люди перестанут приходить и поддерживать меня, то этот бой станет последним в моей карьере", — отметил Тайсон.
Напомним, Александр Усик может потерять один из поясов, Джозеф Паркер назвал вероятность проведения боя с украинцем.
Тем временем известный боец Теренс Кроуфорд после победы над Саулем Альваресом неожиданно отказался от одной из своих наград.
Читайте Новини.LIVE!