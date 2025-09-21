Видео
Кроуфорд отказался от чемпионского титула

Кроуфорд отказался от чемпионского титула


Дата публикации 21 сентября 2025 13:29
Кроуфорд отказался от титула WBA в первом среднем весе
Теренс Кроуфорд. Фото: instagram.com/tbudcrawford

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд поднялся из первого среднего дивизиона и отобрал у все пояса у Сауля Альвареса. При этом, он до сих пор являлся обладателем титула WBA в предыдущем весе.

От одного из своих титулов Кроуфорд уже отказался, сообщил инсайдер ESPN Сальвадор Родригес.

Читайте также:
Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса. Фото: Reuters

Кроуфорд будет иметь меньше титулов

По информации источника, Теренс официально отказался от пояса WBA в первом среднем весе.

После решения Кроуфорда WBA автоматически повысила статус временного чемпиона немца Абаса Барау и сделала его полноценным чемпионом.

Барау получил временный титул 24 августа, победив кубинца Йоэниса Тельеса единогласным решением судей в конкурентном 12-раундовом бою в Орландо.

Немецкому боксеру предстоит обязательная защита против претендента Джарона Энниса, который является одним из самых перспективных боксеров в мире. Поэтому в этом поединке Барау будет очень большим андердогом и его победа маловероятна.

Кроуфорд получил титул в августе 2024-го, победив Исраила Мадримова.

Напомним, украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят в финале ЧМ-2025.

Французский "ПСЖ" и Илья Забарный могут остаться без наставника.

бокс WBA профессиональный бокс боксер Теренс Кроуфорд
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
