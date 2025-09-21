Кроуфорд отказался от титула WBA в первом среднем весе

Кроуфорд отказался от чемпионского титула
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд поднялся из первого среднего дивизиона и отобрал у все пояса у Сауля Альвареса. При этом, он до сих пор являлся обладателем титула WBA в предыдущем весе.
От одного из своих титулов Кроуфорд уже отказался, сообщил инсайдер ESPN Сальвадор Родригес.
Кроуфорд будет иметь меньше титулов
По информации источника, Теренс официально отказался от пояса WBA в первом среднем весе.
После решения Кроуфорда WBA автоматически повысила статус временного чемпиона немца Абаса Барау и сделала его полноценным чемпионом.
Барау получил временный титул 24 августа, победив кубинца Йоэниса Тельеса единогласным решением судей в конкурентном 12-раундовом бою в Орландо.
Немецкому боксеру предстоит обязательная защита против претендента Джарона Энниса, который является одним из самых перспективных боксеров в мире. Поэтому в этом поединке Барау будет очень большим андердогом и его победа маловероятна.
Кроуфорд получил титул в августе 2024-го, победив Исраила Мадримова.
