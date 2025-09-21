Кроуфорд відмовився від титулу WBA у першій середній вазі

Теренс Кроуфорд. Фото: instagram.com/tbudcrawford

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Теренс Кроуфорд піднявся з першого середнього дивізіону та відібрав усі пояси у Сауля Альвареса. При цьому, він був власником титулу WBA в попередній ваговій.

Від одного зі своїх титулів Кроуфорд вже відмовився, повідомив інсайдер ESPN Сальвадор Родрігес.

Кроуфорд матиме менше титулів

За інформацією джерела, Теренс офіційно відмовився від пояса WBA у першій середній вазі.

Після рішення Кроуфорда WBA автоматично підвищила статус тимчасового чемпіона німця Абаса Барау і зробила його повноцінним чемпіоном.

Барау здобув тимчасовий титул 24 серпня, перемігши кубинця Йоеніса Тельєса одностайним рішенням суддів у конкурентному 12-раундовому бою в Орландо.

Німецького боксера чекає обов'язковий захист проти претендента Джарона Енніса, який є одним з найперспективніших боксерів у світі. Тому в цьому поєдинку Барау буде дуже великим андердогом і його перемога малоймовірна.

Кроуфорд здобув титул у серпні 2024-го, перемігши Ісраїла Мадрімова.

