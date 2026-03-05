Бой Тайсон — Мейвезер могут перенести на более позднюю дату

Флойд Мейвезер. Фото: instagram.com/floydmayweather

Появилась информация о возможном переносе громкого выставочного противостояния между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим. Изначально организаторы хотели провести событие 25 апреля.

Об этом сообщил авторитетный американский журналист Дэн Рафаэль в соцсети X, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson

Новую дату могут объявить позже

По словам Рафаэля, по имеющейся информации, поединок точно не состоится 25 апреля в Демократической Республике Конго. Источник журналиста, который знаком с планами организаторов, отметил, что бой планируют перенести на более поздний срок.

В то же время окончательное место проведения также пока не определено. По предварительным планам поединок может все же состояться в Конго, однако организаторы рассматривают различные варианты проведения события.

Тайсон, которому сейчас 59 лет, является членом Международного зала боксерской славы. Его 49-летний соперник Мейвезер-младший, также является членом зала славы.

Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик сообщил, подавал ли в суд на УАФ.

Ранее прыгунья в высоту Юлия Левченко на фото показала свою реакцию на поражение.