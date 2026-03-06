Чемпіон IBF Опетая заявив про бажання битися з Усиком

Джей Опетая під час тренування. Фото: instagram.com/jaiopetaia/

Австралійський боксер Джей Опетая висловив бажання вийти в ринг проти українського чемпіона Олександра Усика. Спортсмен зазначив, що дуже високо оцінює майстерність українського бійця.

Опетая хотів би одного разу зустрітися з Усиком у рингу і не сумнівається у своїх шансах на перемогу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Seconds Out.

Реклама

Читайте також:

Олександр Усик та Джей Опетая виступають у різних вагових категоріях. Австралієць володіє поясом IBF у важкій вазі, тоді як українець є чемпіоном у суперважкому дивізіоні. При цьому Олександр уже змінював вагу в минулому, тож такі випадки не є унікальними.

Джей Опетая готується до поєдинку. Фото: instagram.com/jaiopetaia/

Опетая висловився про рівень Усика

Австралійський спортсмен зазначив, що вважає українського боксера одним із найсильніших представників свого покоління. Він також підкреслив, що йому імпонує стиль ведення бою Олександра Усика.

"Це чиста наука боксу, те, як він перемагає цих здорованів. Він був неймовірним чемпіоном у крузервейті. Я завжди відчував, що перебуваю зовсім поруч із ним за рівнем", — заявив претендент на бій з Усиком.

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Джей Опетая — австралійський професійний боксер та чемпіон світу за версією IBF у важкій вазі. Він став володарем титулу після перемоги над Майрісом Брієдісом і успішно захищав пояс у наступних поєдинках. Опетая вважається одним із найсильніших представників свого дивізіону та входить до числа лідерів світового рейтингу важкої ваги.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про приватне життя наступного суперника Олександра Усика, яким став Ріко Верховен.

А ось поєдинок за участю Майка Тайсона та Флойда Мейвезера може не відбутися через події на Близькому Сході.

Ваша пробна версія Premium закінчилася